45 جنسية يمكنها القيادة برخصتها الوطنية خلال زيارة الإمارات

ارتفع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها قيادة مركبة برخصتهم الوطنية خلال زيارتهم الإمارات، أو استبدالها بالرخصة الإماراتية في حال الإقامة إلى 45 جنسية، بالإضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية، إذ يمكنهم استبدال رخصتهم الوطنية برخصة محلية في حال الإقامة، ويتم الاعتراف لهذه الفئات بالرخصة الصادرة لهم في دولهم دون الحاجة للاختبار العملي أو النظري، من خلال عدد من الشروط.

كما ارتفع عدد الدول التي تعترف أو تستبدل رخصة القيادة الإماراتية، إلى 27 دولة، تشمل دولاً أوروبية والصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما يمكن للمواطنين استبدال رخصة قيادتهم خلال إقامتهم في جمهورية كوريا الجنوبية، بحسب بيانات خدمة «مرخوص» على موقع وزارة الداخلية. وبينت وزارة الداخلية أنه يقصد بالاعتراف برخصة القيادة الأجنبية، استخدام رخص القيادة الوطنية في الإمارات لغير غرض الإقامة، بينما يقصد بالاستبدال هو استبدال رخصة القيادة الوطنية برخصة قيادة الإمارات أثناء الإقامة.

ويمكن لمواطني 45 جنسية استخدام رخصة القيادة الصادرة من دولهم أثناء الزيارة، أو استبدالها برخصة إماراتية عند الإقامة، وهي: إستونيا، ألبانيا، البرتغال، الصين، المجر، اليونان، أوكرانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، قبرص، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، آيسلندا، مونتينغرو، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، إيرلندا، إسبانيا، النرويج، نيوزيلندا، رومانيا، سنغافورة، هونغ كونغ، هولندا، الدنمارك، النمسا، فنلندا، المملكة المتحدة، تركيا، كندا، بولندا، جنوب إفريقيا، أستراليا، إسرائيل، جمهورية أذربيجان، فيما يمكن لمواطني كوريا الجنوبية، استبدال رخصة القيادة الصادرة من دولتهم برخصة إماراتية عند الإقامة في الدولة. وتوفر وزارة الداخلية خدمة استبدال رخص قيادة الدول الأخرى برخصة قيادة الإمارات، من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الذكية، وتعبئة بيانات الطلب، وتسلّم الرخصة إلكترونياً، أو عن طريق شركات التوصيل، ويتوجب توفير هوية إماراتية، وترجمة قانونية للرخصة الأجنبية، وأصل الرخصة الأجنبية، وإجراء فحص النظر.

وأكدت الوزارة سعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الداعمة للتوجه الحكومي في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث تقدم الوزارة خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، ضمن مبادرة «مرخوص» التي تسمح لمواطني الدولة القيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم، واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة، كما تمنح المبادرة لزوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية، واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة، وذلك من خلال شروط عدة.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للاعتراف برخصة القيادة الأجنبية، وقيادة مركبة على طرق الدولة، منها أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون دخول الدولة لغير غرض الإقامة، بينما تتضمن شروط استبدال رخصة القيادة الأجنبية برخصة إماراتية، أن يكون من ضمن الدول المسموح لها باستبدال رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول، وأن تكون الرخصة الوطنية الخاصة بصاحبها سارية دائمة وسارية المفعول، ويستوفي السن القانونية طبقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بدولة الإمارات، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالمتطلبات الأخرى لاستبدال رخص القيادة، وتشمل فئات الاستبدال الدراجات النارية والمركبات الخفيفة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة «مرخوص»، وهي خدمة جديدة تستهدف تسهيل عملية حركة تنقل مواطني الإمارات، في مختلف دول العالم، لغرض الزيارة أو الإقامة، بتعريفهم بقائمة الدول التي تعترف وتستبدل الرخصة الإماراتية في أنحاء العالم.

وبناء على الخدمة التي تتوافر في صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، وتطبيقها الذكي (UAEMOFAIC) يمكن للمواطن أن يختار وجهة سفره، وضمن إرشادات السفر الخاصة بهذه الوجهة تتوافر الخدمة حيث يمكن للمسافر الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالاستبدال والاعتراف برخصة قيادته الإماراتية، بناءً على الوجهة المقصودة.

عدد الدول التي تعترف أو تستبدل رخصة القيادة الإماراتية ارتفعت إلى 27 دولة.