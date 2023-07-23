جلسة عصف ذهني لحل المشكلات الأسرية والجرائم الإلكترونية

استضاف مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، في مقره أول من أمس جلسة عصف ذهني ، تناولت عدداً من المحاور ذات الصلة بالجهود المجتمعية لحل المشكلات الأسرية والجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا المجتمعية المهمة.

وبحثت الجلسة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بحضور الشركاء والأهالي، مجموعة من المحاور ذات الصلة بما عنى الأسر، واتصال ذلك على التأثير في الأفراد من مختلف الأعمار.

وتم التطرق إلى كل أوجه تحقيق الاستدامة، في العمل المجتمعي، من حفظ الأمن في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسر، وحمايتها من مختلف المهددات أو المشكلات، علاوة على تناول المحاور ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، وظاهرة انتشار الدراجات النارية وغيرهما.

وطرح الحضور أراء تناولت استغلال الطاقات الكامنة لدى الأسر، والشباب، من خلال تحفيز جوانب التفكير الإبداعي والابتكاري لديهم، وتشجيعهم على طرح الأفكار الخلاقة التي تسهم في الحفاظ على المجتمع، وتحقيق الانسجام والتكامل مع روح العصر وتطوراته المتسارعة، بما يضمن النمو الإيجابي والاستفادة الحقيقة دون التأثير على الأسر وأفرادها، كما تم التطرق إلى أهمية مواصلة التوعية والتي تعزز من دور المؤسسات وكذلك الأسر، للقيام بالدور المطلوب للحد من الأخطار بشتى صورها.