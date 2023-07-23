انخفاض في «الحرارة» اليوم.. ورياح مثيرة للغبار حتى الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، موضحاً أن درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض على المناطق الشمالية والشرقية.

وأشار المركز إلى أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس غد يكون غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب على الجزر وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر، كما تظل الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً لتكون مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً شرقاً وشمالاً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأرجع المركز أسباب زيادة شعور الأفراد بالحر الشديد والإجهاد الحراري خلال الأيام الأخيرة، لاسيما في فترة الظهيرة وساعات الليل، إلى ارتفاع معدلات الرطوبة القادمة من الشرق مع منخفض الهند الموسمي، مع سكون في حركة الرياح، ما تسبب في الشعور بالحر والإجهاد الحراري خلال الفترة الماضية.

وأوضح المركز أن تصنيف حرارة فصل الصيف في العالم بشكل عام، يختلف من مكان إلى آخر أو من دولة إلى أخرى، إذ إن طقس منطقة مثل الخليج العربي في الصيف لا يتشابه مع الطقس في دول أوروبا، التي تتأثّر بعض دولها بشكل كبير حالياً بموجات حرارة أعلى من المعتاد، نتيجة توزيعات ضغطية قادمة من شمال ووسط إفريقيا ممتدة على جنوب ووسط أوروبا.

وذكر المركز أن دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي تتأثر خلال فصل الصيف بمصدر تسخين، عبارة عن كتلة هوائية ساخنة مصاحبة لمنخفض الهند الموسمي القادم من شمال الهند وباكستان، مروراً بإيران والكويت والعراق وشبه الجزيرة العربية، كما تمتد إلى شمال جمهورية مصر العربية واليونان، لافتاً إلى أن وصول هذه الكتلة إلى منطقة الربع الخالي (الساخنة بطبيعتها خلال هذه الفترة من الصيف)، يزيد من سخونتها، ومن ثم يرفع درجات الحرارة بشكل عام.

ونصح المركز جميع الأفراد، خصوصاً الذين يعملون في المناطق المفتوحة، بضرورة مراعاة الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض زيادة التعرّق، مع الحرص على تجنّب التعرّض المباشر للشمس وقت الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية، مشيداً بالإجراءات التي تنتهجها دولة الإمارات لحماية الأفراد، خصوصاً العمال، من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، وفي مقدمتها قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في المناطق المفتوحة خلال فترة الظهيرة.