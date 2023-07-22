الإمارات تدين مقتل موظف في برنامج الأغذية العالمي في تعز

أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل موظف من الجنسية الأردنية يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز في اليمن.



وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



كما أعربت معاليها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهل وذوي الضحية ولبرنامج الأغذية العالمي جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

