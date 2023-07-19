محمد بن راشد: ندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة وتعزيز الاستقرار والازدهار

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، إلى مدينة جدة على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تُعقد أعماله اليوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وصلنا بحمدلله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى .. قمتان تحتضنها عروس البحر الأحمر .. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين .. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام ..

وأضاف سموه "نتفاءل بكل ذلك .. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة .. وتعزيز الاستقرار والازدهار .. وبناء جسور التعاون والسلام".

ويُشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد الرسمي المرافق لسموه في اجتماعات القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.