عبدالله بن سالم القاسمي يستقبل وفد قيادة الحرس الوطني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وفد قيادة الحرس الوطني، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه، بالوفد الذي ترأسه اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري قائد الحرس الوطني، واطلع على أبرز المهام والواجبات والخطط الاستراتيجية المستقبلية للقيادة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل والارتقاء بالأداء المهني وبما يحقق الأهداف الوطنية، إضافة إلى آلية العمل العسكري والدعم الذي تقدمه القيادة للمنشآت الحيوية في الدولة.

كما استمع سمو نائب حاكم الشارقة، إلى شرحٍ عن استراتيجية التأهيل والتدريب والتطوير للكوادر العسكرية في القيادة بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة وحماية مكتسباتها الوطنية، مشيداً سموه بجهود القائمين على قيادة الحرس الوطني، وتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم التي تساهم في بث روح الطمأنينة وتعزز الشعور بالأمن لدى كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاستقبال بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الركن حمدان أحمد الزيودي نائب قائد الحرس الوطني، وعدد من كبار ضباط قيادة الحرس الوطني.