شراكة لتنمية المهارات المالية للأطفال أصحاب الهمم في المنطقة العربية

أعلنت «شركة الهلال للمشاريع»، ومقرها دولة الإمارات، عن تعاونها مع منصة «حبايبنا دوت نت» الأردنية الرقمية من خلال مشروع لتنمية المهارات المالية، ودمج وتمكين الأطفال من ذوي الهمم في المنطقة العربية.

وستوفر هذه الشراكة إنتاج 50 فيديو توعوياً ودورة تعليمية عبر الإنترنت باللغة العربية، تتناول موضوعات متنوعة للتوعية المالية، بما فيها التعريف بالنقد أو العملة، وكيفية عدّ الأموال، والقيمة المالية للأشياء، وتحديد المصروفات، بهدف تعزيز التثقيف المالي، فيما ستكون هذه الموارد متاحة مجاناً.

وتهدف «حبايبنا دوت نت»، بالتعاون مع «الهلال للمشاريع»، إلى معالجة هذه المشكلة من خلال إنتاج محتوى متخصص يمكّن الأهل من تعزيز المهارات الأساسية مثل الثقافة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، بدر جعفر: «تهدف هذه الشراكة مع (حبايبنا دوت نت) إلى سدّ الفجوة في التوعية المالية للأطفال من ذوي الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتوافق مع التزامنا بتحدي (تحالف إيديسون) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لحياة مليار شخص، حيث نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ليس فقط من خلال إيجاد فرص، ولكن أيضاً من خلال غرس الثقة والمعرفة اللازمة لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام».

من جانبها، قالت المؤسسة والشريكة الإدارية لـ«حبايبنا دوت نت»، ريم الافرنجي: «يسعدنا أن نتعاون مع (الهلال للمشاريع) لإنتاج 50 فيديو توعوياً لتعزيز الوعي المالي، ودورة تدريبية عبر الإنترنت باللغة العربية، لتنمية المهارات الحيوية التي ستعود بالفائدة على الأطفال وأسرهم والاقتصاد بشكل عام».