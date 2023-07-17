مسؤول ياباني : زيارة كيشيدا للإمارات تستهدف تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات

أكد كوروميا تاكايوشي مدير المكتب الثاني في دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية، أن زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان لدولة الإمارات ستركز على تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات ومنها بينها مجال الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي، إضافة إلى التعاون في مجالات التقنيات المتطورة، مثل الفضاء والرعاية الصحية والشركات الناشئة.

وأعرب تاكايوشي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن تطلع اليابان للتعاون مع دولة الإمارات لضمان استقرار إمدادات وأسعار الطاقة، حيث تستورد اليابان حوالي 40% من إجمالي احتياجاتها النفطية من الإمارات.. بينما تعد الإمارات أول بلد عربي يعلن عن خطة لتحقيق صفر انبعاث الكربون بحلول عام 2050 وترأس في الوقت نفسه مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي COP28.

وأشاد المسؤول الياباني بدولة الإمارات، باعتبارها مركزاً اقتصادياً في الشرق الأوسط وتركز مواردها في مجالات مثل الصناعات التي تعتمد على مفاهيم المعرفة، إضاقة إلى جهودها في التعلم عن بُعد، مشيراً إلى حضور الإمارات الذي يتعزز على الساحة الدولية، حيث تشغل عضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن وأكد أن اليابان تعمل على التعاون المستمر مع دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأكد تاكايوشي أن العلاقات بين الإمارات واليابان تزداد عمقاً منوها في هذا الصدد إلى التعاون في مجال الطيران والفضاء معربا عن تطلع اليابان خلال الزيارة لعقد عدة لقاءات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والسياحة والزراعة.

وحول رؤية اليابان لمؤتمر المناخ COP28 أوضح أن الزيارة ستتطرق إلى قضايا التغير المناخي، مشيراً إلى أن اليابان عازمة على العمل مع الإمارات لإنجاح مؤتمر المناخ.

وقال تاكايوشي إن زيارة رئيس وزراء اليابان لمنطقة الخليج تستهدف بصورة عامة ، تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دولها .. مشيراً إلى رغبة الحكومة اليابانية في زيادة عدد الطلاب الذين يدرسون في اليابان وتعزيز التبادلات في مجال التعليم والبحث العلمي.