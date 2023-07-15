رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، اليوم، تبادل ثلاث مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات والهند، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين التي تجمعهما .

وشملت مذكرات التفاهم - التي جرت مراسم تبادلها في قصر الوطن في أبوظبي - التالي :

- مذكرة تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين ( الدرهم / الروبية ) بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي؛ تبادلها من جانب دولة الإمارات، معالي خالد محمد سالم بالعمى محافظ المصرف المركزي، ومن جانب الهند معالي شكتيكانتا داس محافظ بنك الاحتياطي الهندي.

- مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل؛ تبادلها معالي خالد محمد سالم بالعمى، ومن الجانب الهندي محافظ بنك الاحتياطي.

- مذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التعليم في الهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي بشأن "إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي"؛ تبادلها كل من معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر مع سعادة سانجاي سوهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، ممثلاً عن وزارة التعليم الهندية، والدكتور رانجان بانارجي مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا ـ دلهي.