مراقبة

يتجاهل ملاك بنايات سكنية مطالب المستأجرين بوضع كاميرات مراقبة في مواقف السيارات، الأمر الذي يحول دون رصد المتسببين في حوادث أو انتهاكات من أي نوع، مشيرين إلى أن وجود الكاميرات يعطيهم شعوراً بالأمان وبأن المكان مراقب.

مساجد

طالب مصلون، الجهات المعنية، بوضع أجهزة تكييف خارجية في المساجد التي تؤمها أعداد كبيرة من المصلين خلال فصل الصيف، إذ يضطر كثيرون منهم إلى الصلاة خارج المسجد لضيق المساحة في الداخل.

سوق

لاحظ مستهلكون أن بعض محال الخضراوات والفاكهة تخلط منتجات شبه تالفة مع أخرى جديدة في صناديق مغلفة، وتبيعها بأسعار مبالغ بها، داعين البلديات إلى تشديد الرقابة على مثل هذا النوع من الممارسات.

تنبيه

نوّه سائقون بالتنبيهات والتحذيرات التي ترسلها الجهات المختصة إلى هواتف مستخدمي الطرق أثناء نزول الضباب، إذ أكدوا أهميتها في أخذ الحيطة والحذر، محذرين من تهور وسرعة البعض على الطرق أثناء انعدام الرؤية، الأمر الذي يسبب حوادث جسيمة.

دليفري

رصد سائقون تكرار الوقوف الخطأ لدراجات «الدليفري» في مواقف الأحياء السكنية في أبوظبي، إذ يشغل بعضها مساحة بين موقفين بما لا يسمح بدخول المركبات، فيما تقف أخرى خلف المركبات بشكل يعيق خروجها، مطالبين بتشديد الرقابة وتوعية قائدي هذه الدراجات.

لحوم

طالب مستهلكون بإلزام بائعي اللحوم في الأسواق المتخصصة، بوضع ملصقات تعريفية بنوع اللحم ومنشئه وسعره، للحيلولة دون استغلالهم لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية للتمييز بين الأنواع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com