شهادة «استيفاء» للمباني والمنشآت تصدر سنوياً في أبوظبي

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أصحاب المباني والمنشآت إلى التزام اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، والتأكد من الحصول على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت.

وأوضحت أن شهادة الاستيفاء تصدر من الهيئة سنوياً للمباني والمنشآت، ويثبت بموجبها استيفاء المبنى أو المنشأة لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.

وأكدت أهمية شهادة الاستيفاء، لتوفير أقصى درجات الحماية للأرواح في المباني والمنشآت، وحماية استثمارات الأفراد من أخطار الحريق، وتجنب المخالفات المترتبة على عدم وجود شهادة استيفاء سارية المفعول، والمساهمة المباشرة في جعل إمارة أبوظبي أكثر أمناً وسلامة.

وأطلقت الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أخيراً، مبادرة «المسح الميداني» للتأكّد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في إمارة أبوظبي.

وتقوم فرق التفتيش بجولات ميدانية لضمان استيفاء إجراءات السلامة والوقاية في المنشآت والمباني، من حيث تركيب كاشفات الدخان، وتوفير أجهزة الإطفاء اليدوية، ووجود علامات إرشادية واضحة لطريقة الإخلاء، والتعريف بإجراءات السلامة وآلية التعامل مع حالات الطوارئ، والصيانة الدورية لسلامة المباني وغيرها.

وكشفت مبادرة المسح الميداني التي تنفذها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة، عن مجموعة من المخالفات والممارسات الخطأ التي رصدتها لجان المسح والتفتيش خلال زيارات مفاجئة على مدى أسبوعين من انطلاق الحملة الميدانية.