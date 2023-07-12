محمد بن راشد يزور مركز طيران الإمارات الهندسي ويطلع على سير العمل فيه

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) مركز طيران الإمارات الهندسي، بمطار دبي الدولي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.

واطلع سموه خلال الزيارة على برنامج تحديث المقصورات الداخلية لطائرات طيران الإمارات، حيث شاهد سموه عملية التطوير الجارية على مقصورة طائرة من طراز A380 كما اطلع سموه على طائرة أخرى من ذات الطراز اكتمل تطوير مقصورتها الداخلية وتجهيزها بمنتج الدرجة السياحية الممتازة.

كما قام سموه ومرافقوه بزيارة ورش عمل المقصورة المتطورة في المركز وشاهد عرضًا لكيفية استخدام مخارج الطوارئ، حيث حرص سموه على لقاء عدد من أعضاء فريق المهندسين والفنيين العاملين في برنامج تحديث المقصورات الداخلية للطائرات، واستمع سموه إلى المهام المكلف بها فريق العمل الذي يضم أكثر من 5500 فني ومتخصص ضمن القسم الهندسي، والذي يشكل المواطنون نحو 60٪ من إجمالي العاملين فيه.

كذلك، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أنشطة مركز طيران الإمارات الهندسي، الذي يُعد من أكبر مرافق صيانة الطيران المدني في العالم، إذ يخدم أسطول طيران الإمارات الحديث الذي يضم أكثر من 260 طائرة. ويقوم المركز على مساحة 400 ألف متر مربع ويضم 12 حظيرة مكيفة الهواء لصيانة الطائرات تعد مجتمعة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

الأفضل عالمياً

ويُعدّ برنامج التعديل التحديثي الضخم الذي تنفذه طيران الإمارات جزءاً من التزام بقيمة ملياري دولار أميركي، لضمان استمرار ريادة منتجاتها وخدماتها. ويجري تنفيذ البرنامج على مدى عامين، ويتضمن ترقية المقصورات الداخلية لـ120 طائرة. وتستغرق عملية تجديد كل طائرة حوالي 21 يوماً. ويعتبر البرنامج أكبر مشروع معروف لتعديل المقصورة في صناعة الطيران حتى الآن، وتُنفّذ جميع الأعمال بالكامل في الدولة.

مطار دبي - مبنى المسافرين رقم (2)

إلى ذلك، تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، مبنى المسافرين رقم 2 في مطار دبي الدولي والذي يضم رحلات شركة طيران "فلاي دبي" ويخدم أيضا المسافرين على متن رحلات 18 ناقلة جوية أخرى، حيث اطلع سموه على سير العمل في المطار موجها بتيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، خاصة مع بداية موسم العطلة الصيفية وزيادة حركة السفر وكذلك النمو المستمر في أعداد المسافرين عبر مطار دبي، وذلك حرصاً على ضمان راحة وسعادة المسافرين من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من مواصلة رحلاتهم بأسلوب يتسم بالسهولة وسرعة الأداء.

وأعرب صاحب السمو عن تقديره للتطور المستمر الذي تشهده مطارات دبي بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وما وصل إليه مطار دبي الدولي من مكانة عالمية رائدة متصدراً مطارات العالم من ناحية أعداد المسافرين الدوليين لعدة سنوات على التوالي، في حين عبر المطار في عام 2022 أكثر من 66 مليون مسافر، موجهاً سموه بمواصلة العمل على الحفاظ على تلك المكانة المتميزة لتكون دبي دائماً في الصدارة تقدم كل ما هو ملهم في سبيل سعادة الناس وراحتهم.



وقد تابع سموه الخدمات المُقدمة للمسافرين في المبنى رقم 2 من مختلف الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من خطوات هدفها ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم، وبما يؤكد مكانة دبي كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم، ويرسخ سمعتها في مجال خدمة المسافرين الدوليين بما تقدمه من خدمات نوعية تسهم من خلالها في رفع سقف جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين على المستوى العالمي.

يُذكر أن مطار دبي الدولي قد عبره 21 مليوناً و256 ألفا و489 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 بنمو نسبته 55.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.