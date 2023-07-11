إطلاق الدورة الأولى لبرنامج «قيادات نافس»

أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الدورة الأولى لبرنامج «قيادات نافس»، بهدف تعزيز وتطوير المهارات القيادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز قدرات الشباب المواطنين، بما يمكنهم ويؤهلهم من قيادة العمل الخاص بالدولة، بكل كفاءة واقتدار لاستدامة الكفاءات المواطنة، وضمان جاهزيتها لتولي المناصب في شركات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ويركز البرنامج على تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم، وتمكينهم في مختلف المهارات القيادية، وبناء قدراتهم ومهاراتهم، من خلال البرامج المتخصصة وورش العمل التدريبية التفاعلية، بما يضمن تعزيز تنافسيتها واستدامة نجاحها. يأتي ذلك في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لإعداد وتدريب وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة لتعزيز تنافسيتها وحضورها العالمي.

وقال أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، إن إطلاق برنامج «قيادات نافس»، يهدف إلى تعزيز مهارات وكفاءات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤهلهم لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم، مشيداً بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم تصميم وتنفيذ البرنامج، ووضع آلية التطبيق بالشراكة ما بين الجهات الثلاث، بالإضافة إلى شركاء المجلس من الشركات الخاصة والجامعات العالمية المتميزة في مجال التدريب.