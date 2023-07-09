حكومة الإمارات تطوّر نهجاً جديداً في تصميم الخدمات الحكومية يرتكز على رؤى المتعاملين

تواصل حكومة دولة الإمارات جهودها في تطوير نهج تصميم الخدمات الحكومية، بوسائل مبتكرة وفعالة ترتكز على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم، لتسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، تتبنى تحقيق الأثر الإيجابي للمتعاملين خصوصاً والمجتمع باعتبارهما في قمة أولوياتها وذلك ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم.

وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0" ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، ويركز على المرونة في تشكيل فرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق النهج الجديد، ونقل المعرفة داخل جهاتهم، للتعاون معاً على تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات. كما يركز على إطلاق تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات أراء المتعاملين.

ويمثل هذا النهج مبادرة حكومية جديدة تسعى لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية يتبنى استدامة عمليات التطوير بدلاً من إدارة المشاريع، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، ويبني على التجربة الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته مرة واحدة.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية على أسس مستقبلية، وتحسين جودة الخدمة وتسريع عمليات التطوير من خلال التركيز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، وتوفير خدمات شخصية ومخصصة ترتقي بتجربة المتعامل.

جاء الإعلان عن تطوير "نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية"، خلال فعالية نظمها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بحضور أكثر من 200 مسؤول حكومي بينهم وكلاء الوزارات المساعدون والمديرون التنفيذيون وعدد من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية، ورواد الخدمات في حكومة الإمارات، وقادة الخدمات الرقمية.

وأكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات محمد بن طليعة أن "نهج الامارات في تصميم الخدمات الحكومية" يجسد رؤى القيادة الرشيدة للمستقبل، وتوجهات الدولة لمواصلة العمل لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميا، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة ترسي أساساً مهماً للانطلاق نحو آفاق جديدة في مجال الخدمات الحكومية المرتكزة على الإنسان وجودة حياته.

وقال ابن طليعة: "ترتكز مبادئ النهج الجديد على تطلعات الأفراد والأثر الإيجابي المباشر على المتعاملين والمجتمع، وتتبنى تسريع وتيرة التطوير واستمرارية التحسين محوراً أساسياً، ويغطي النهج بشكل شامل مختلف مراحل تطوير الخدمات الحكومية، من عملية التخطيط والتصميم والتطوير والإطلاق، وإشراك المتعاملين في كافة مراحل التطوير، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم التطويرية بعد حصولهم على الخدمات وتقييم مستويات كفاءتها".

الجدير بالذكر، أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة قام خلال السنوات العشر الماضية بتطوير العديد من الأدوات والأدلة والسياسات التي أحدثت أثرا إيجابيا كبيرا في دفع عجلة تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز رضا المتعاملين وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.