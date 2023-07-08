«الجينوم الإماراتي» يجمع 440 ألف عينة من المواطنين

كشف برنامج الجينوم الإماراتي عن جمع عينات جينية لأكثر من 440 ألف مواطن، حيث يتم تحليلها باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني الكامل والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى توفير أكثر من 89 مركزاً على مستوى الدولة لجميع عينات الدم الخاصة بالبرنامج، حيث يستهدف البرنامج جمع مليون عينة جينية بهدف دعم التنبؤ بالأمراض الوراثية والمزمنة، وتعزيز سبل علاجها والوقاية منها لدى الأجيال الحالية والمستقبلية من المواطنين الإماراتيين.

وتفصيلاً، يعمل برنامج الجينوم الإماراتي تحت إشراف مجلس الإمارات للجينوم، ويُعد مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى وضع الخارطة الجينية لمواطني دولة الإمارات، لتسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة في الدولة، وتقتصر المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي على مواطني الدولة من جميع الفئات العمرية.

وشدد البرنامج على اتباعه أعلى المعايير التي وضعتها وتنظمها حكومة الإمارات، لضمان سلامة وأمن بيانات المشاركين، ويتم أخذ عينة دم من البالغين بمقدار «8 مللي»، فيما تؤخذ مسحتان من باطن الخد للأطفال، مشيراً إلى أنه يتم استخدام عينة الدم أو المسحة من باطن الخد في تحليل الجينوم الكامل، وما يتبقى من العينة يتم حفظها وتأمينها في البنك الحيوي في مركز أوميكس للتميز التابع لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، ومقرّه مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، بما يتماشى مع أعلى معايير حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستخدم البرنامج أحدث تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات جينية عالية الجودة من شأنها إثراء البيانات الطبية المتاحة، وتعزيز قدرات الدولة كمركز للبحوث والابتكار في مجال الجينوم، وبالتالي الإسهام في تحقيق اكتشافات علمية واسعة النطاق، حيث يساعد تحليل الجينوم الكامل لمواطني دولة الإمارات على إتاحة الفرصة للباحثين والأطباء والعلماء للتعرف إلى مسببات الأمراض الوراثية، ونوعية الطفرات الجينية، وتوقع القابلية لبعض الأمراض ودراستها بشكل أعمق، والاستفادة من النتائج لوضع خطط رعاية صحية علاجية ووقائية عالية الكفاءة، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمزمنة.

وتستخدم شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، «مركز أوميكس للتميز»، أكبر منشآت العلوم البيولوجية في المنطقة وأكثرها تطوراً على المستوى التقني، لتحليل المعلومات ورسم خريطة جينية شاملة، وتوفير بيانات تسهم في تحقيق اكتشافات علمية واسعة النطاق.

جدير بالذكر أن الجينوم البشري هو مُجمل المادة الوراثية (DNA) الموجودة في خلايا جسم الإنسان، ويستخدم علم الجينوم في تغيير النظرة للرعاية الصحية من خلال تزويد القطاع الصحي بفهم أوسع لتطور الأمراض. ويهدف برنامج الجينوم الإماراتي إلى تمكين المجتمع الطبي ومؤسسات الرعاية الصحية في الإمارات من تكريس قوة تكنولوجيا الجينوم لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، والمساهمة في تحقيق أولويات الرعاية الصحية الوطنية.

أكبر منشآت العلوم البيولوجية

تضم إمارة أبوظبي «مركز أوميكس للتميز»، أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً على المستوى التقني، والأتمتة، والقدرات الحاسوبية، والإنتاجية. ويتمتع المركز بأعلى مستويات الأتمتة ضمن عمليات أخذ العينات وأرشفتها، إضافة إلى أضخم الموارد الحاسوبية في المنطقة على صعيد قوة المعالجة والتخزين.

ويحتضن المركز الذي يتبع شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، أكبر منصة للتسلسل الجيني من الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، ويخطط لإضافة معدات متطورة لرسم الخرائط البصرية إلى مرافقه؛ لإتاحة إجراء دراسات التباين الهيكلي بشكل أفضل.