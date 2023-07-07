"الفلك الدولي" يصور "أعمدة الخلق" من سماء الإمارات

قام مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي، بتصوير سديم النسر المعروف بالرمز M16 وهو يبعد عن الأرض 5700 سنة ضوئية ويقع في مجموعة الحية. وتظهر في الصورة ما اصطلح على تسميته بأعمدة الخلق، وهي عبارة عن سديم (غاز وغبار كوني) تتولد بداخلة النجوم الحديثة، وتظهر على شكل ثلاثة أعمدة عملاقة.

وتم التصوير باستخدام تلسكوب قطره 36 سم، وبلغت مدة التصوير ست ساعات، واستخدمت مرشحات الهيدروجين (اللون الأخضر) والأكسجين (اللون الأزرق) والكبريت (اللون الأحمر).

وضم فريق المرصد، الذي قام بمهمة التصوير أسامة غنام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي، بإلإضافة إلى مدير المركز المهندس محمد عودة.