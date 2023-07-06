​إذا كانت الأم مواطنة .. هل يحق للأب الأجنبي حضانة الأطفال ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئة تقول فيه:

لدي سؤال بخصوص طلاق المرأة الاماراتية من زوجها الأجنبي في حال وجود أطفال... هل يحق للاب الحضانة و اخذ الاطفال اذا كانوا يحملون جنسيته ؟

واذا ظلت الحضانة عند الام الى عمر ٩ سنوات للأولاد ، فهل بعد هذا العمر يستطيع الأب اخذ الحضانة و الاقامة خارج الدولة معهم؟



الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

طالما هناك طرف مواطن يطبق القانون الاماراتي وتكون الحضانة للأم حتى سن 11 سنة للذكر ، و13 سنة للأنثى وتمتد بحكم المحكمة حتى بلوغ الذكر وزواج الانثى.

وبالتالي لا تنتقل الحضانة للأب إلا عند توافر حالة من حالات اسقاط الحضانة عن الأم، وحتى في حالة الاسقاط يكون سفره وانتقاله للاستقرار ببلده من عدمه حسب مصلحة المحضونين وبحكم المحكمة في نفس دعوى اسقاط الحضانة



يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني (abuabeda@emaratalyoum.com)