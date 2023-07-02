«معاً» تمكن شركات من تطوير حلول للتحديات البيئية

خصصت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، الدورة الثامنة من برنامج «حاضنة معاً الاجتماعية» لدعم الشركات الناشئة، ومصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، والتعليم المناخي، تحت شعار «شباب من أجل العمل المناخي»، بهدف تشجيع الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية والبيئية، ما يؤكد التزام أبوظبي بممارسات الابتكار المستدامة.

وأكدت أنها تحرص على تشجيع الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول ملائمة للتحديات الاجتماعية والثقافية والبيئية. وستركز الهيئة في الدورة الثامنة من البرنامج على زيادة مشاركة الشباب في العمل المناخي، إذ يستضيف البرنامج ما بين 10 و12 شركة واعدة مرتين في العام، ويزوّدها بمجموعة من الموارد اللازمة للتواصل والتوجيه، ما يوفّر بيئة عمل تستند إلى أرفع معايير التعاون والابتكار.

وأشارت إلى أن الدورة الثامنة من «حاضنة معاً الاجتماعية»، تستهدف من خلال مبادراتها وفعالياتها، تحقيق شعار «شباب من أجل العمل المناخي»، ودعم الهدف الـ13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو التصدي لتغير المناخ، كما أنها تواكب «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وتتسق مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.