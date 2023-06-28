الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة أيضاً إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.

وبعث صاحب السمو حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم عجمان برقيات تهنئة أيضاً إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة، برقيات تهنئة أيضاً إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، وداعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بدوام الصحة والعافية، وعلى شعوبهم بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، وداعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم.