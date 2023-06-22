لجنة تأمين الفعاليات بدبي تكمل استعداداتها لعطلة العيد

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي إكمال كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحة أنها وضعت خطة متكاملة لعمل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتعزيز الأمن والأمان وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة العيد، من خلال تكثيف الدوريات بكافة أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة والتواجد الميداني من مختلف الفرق التخصصية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ، اليوم في فندق أرماني برج خليفة، للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك، برئاسة سعادة، اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وبحضور المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي رئيس فريق الطوارئ والأزمات لبلدية دبي، و مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، و العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، و العقيد فراس محمد بالحصا، مدير إدارة العمليات الدفاع المدني دبي، و أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية" ، وعدد من الضباط، وأعضاء اللجنة، ولفيف من السادة الإعلاميين.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، أن لجنة تأمين الفعاليات ليدها خبرة كبيرة في إدارة وتأمين الفعاليات والمناسبات، وتعمل وفق أعلى المعايير والممارسات التي من شأنها ضمان تجربة سعيدة لسكان دبي في مختلف الاحتفاليات والمناسبات والعطلات، وإن إمارة دبي كانت ولا زالت وستبقى مبهرة في تنظيمها للأحداث وتأمينها للعطلات التي تشهد تزايد في أعداد الجمهور وفي مستوى الأمن والأمان الذي يعد الركيزة المهمة لشعور المجتمع بالسعادة وجودة الحياة.

وأضاف اللواء الغيثي، أن الخطة الأمنية لجاهزية شرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى تتمثل في تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وبين اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تتضمن توفير 3500 رجل شرطة، و465 دورية أمنية، و66 رقيب سير، و165 مُنقذاً على شواطئ دبي، و14 زورقا للأمن البحري، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و17 دورية إنقاذ بري، و2 طائرة عمودية، و29 دورية دراجة هوائية، و5 غرف عمليات، و123 سيارة إسعاف، و738 مسعفاً، و75 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، ومركبتين مستجيب "CBRN"، و798 رجل أمن من الشركات الخاصة.

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، داعياً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

ودعا اللواء الغيثي أفراد الجمهور، إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

كما ناشد اللواء الغيثي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية إلى جانب التأكيد على مُستخدمو الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

ودعا اللواء الغيثي الأهالي وأولياء الأمور، لإلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

ومن جانبها ثمنت المهندسة ميثاء بن عدي، جهود لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة بقيادة شرطة دبي، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع جميع أعضاء اللجنة، ودورهم في نجاح تنظيم الفعاليات الكبرى في إمارة دبي.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي أن دور هيئة الطرق والمواصلات يتمثل في إدارة وتسهيل الحركة المرورية، وتقديم خدمات النقل للجمهور على أعلى مستوى أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في إمارة دبي.

وقالت إن هيئة الطرق والمواصلات سخرت كافة إمكاناتها لتطوير منظومة متطورة ومتكاملة تمكنها من إدارة الحركة المرورية، وتقديم خدمات النقل بكفاءة عالية وعلى أعلى مستوى من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: أولاً مراقبة وإدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل من خلال مركز التحكم الموحد ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية المزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، والتحكم بالحركة المرورية والإشارات الضوئية واللوحات الالكترونية، وتوفير خدمات النقل لتتواكب مع حجم الطلب، وثانياً تقديم خدمات نقل متكاملة للجمهور من مترو وترام وحافلات ومركبات أجرة ولوحات إرشادية، والتي تمكن الجمهور من الوصول إلى موقع الحدث بسهولة وأريحية، ثالثاُ توعية الجمهور وتقديم الدعم المباشر للاستعلام عن الخطط التشغيلية، وإدارة الحركة المرورية وخدمات النقل المقدمة خلال الفعالية من خلال قنوات التواصل المتوفرة في الهيئة، ورابعاً تواجد فريق عمل تشغيلي للإشراف على الخطط الموضوعة لإدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال إقامة الفعالية، ويضم الفريق مهندسين ومختصين وفنيين قادرين على إدارة الحركة المرورية ومعالجة الأوضاع الطارئة، موزعين على أرض الواقع ضمن خطة تواصل شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، مثل شرطة دبي والإسعاف والدفاع المدني والجهات المنظمة وعلى رأسها إعمار.

وصرحت المهندسة ميثاء بن عدي لوكالة أنباء الامارات (وام) أن الهيئة تخطط للفعاليات والمناسبات الكبرى بالتنسيق مع الشركاء، كما يتم مراقبة الحركة المروؤية من خلال 7 مراكز تحكم يتم تنسيق والتكامل فيما بينها من خلال مركز التحكم الموحد والذي تم ربطه بالقيادة العامة في شرطة دبي من اجل ضمان التنسيق وتكامل الخطط.

و لفتت إلى ان لدى الهيئة ما يزيد عن 100 عربة مترو تخدم الجمهور وما يقارب 1300 حافلة ومايزيد عن 11000 تاكسي وما يتجاوز 9000 من مركبات الليموزين في خدمة الجمهور، كما خصصت ما يزيد عن 180 فردا من المهندسين والمراقبين والمفتشيين والفنيين على مدار الساعة لإدارة الحركة المرورية والتأكد انسيابية وتكامل التنقل.

وأضات ان جاهزية هيئة الطرق والمواصلات تتمثل في 7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة، و102 قطار، و56 وسيلة نقل بحري، وس180مراقبا ومشرفا على الحافلات العامة ومركبات الأجرة، 11621 مركبة أجرة، 9135 مركبة ليموزين فاخرة، و1398 حافلة، و10 مركبات خاصة بالتحويلات المرورية.

ونصحت المهندسة ميثاء بن عدي الجمهور باستخدام المواصلات العامة حيث تركز خطة إدارة الحركة المرورية في عطلة عيد الأضحى على توفير المترو والحافلات العامة بالشكل الذي يساعد الجمهور من الوصول إلى أماكن الفعاليات بيسر وسهولة، والتعاون باتباع التعليمات والإرشادات في مواقع الفعاليات، وصف المركبات الخاصة في المواقف المخصصة للوقوف في منطقة الفعاليات.

من جانبه قال اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن مراكز الشرطة لديها خطة متكاملة مع اللجنة ومع شركاء كل مركز لتقديم الخدمات وتعزيز الأمن والأمن، وكذلك توفر شرطة دبي من خلال 20 مركز شرطة ذكي خدماتها الذكية على مدار الساعة، بالإضافة إلى مركز شرطة الخيالة الذي يقدم الدعم لكافة المناطق في دبي عبر دوريات الخيالة التي تتواجد في الأماكن التي يصعب الوصول لها، وكذلك مركز شرطة الموانئ، داعيًا أفراد المجتمع إلى عدم إهمال وترك الأشياء الثمينة في المركبات وبصورة لافتة لكي لا يكون هناك مجال لمن تسول له نفسه بسرقتها، ومؤكدًا بأن مراكز الشرطة تعمل بكافة ممكناتها لتعزيز الأمن والأمان في كافة المناطق السكينة والسياحية في دبي.

ودعا المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات لبلدية دبي، المجتمع إلى استخدام التطبيقات الخاصة بالأضاحي والتي وفرتها بلدية دبي بهدف تسهيل وتخطيط عملية الأضاحي في فترة العيد، مؤكداً أن بلدية دبي وضعت مجموعة من الخطط المتعلقة بالنظافة والصحة والسلامة وكذلك الخطة المتكاملة مع لجنة التأمين، من أجل ضمان الصحة والسلامة للمجتمع في المطاعم والفنادق، كون فترة العطلات تشهد إقبالًا كبيرًا، لذا تعمل فرق البلدية بجهد مضاعف خلال هذه العطلات.

بدوره توجه سعادة مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعافبالشكر لكافة الشركاء في اللجنة على هذا الجهد الكبير والمستوى العالي من التنسيق المشترك، موضحا أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف هدفها سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة الناس، وهو أمر سام ونبيل، وتسعى من خلال الممكنات التي تم الاستعداد بها وبالتنسيق مع شرطة دبي والشركاء للتواجد لخدمة المجتمع في المناطق الرئيسية في الإمارة التي تشهد ازدحاماً كبيرا في العطلات، وكذلك مختلف المناطق.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إن إجازة العيد صادفت إجازة الصيف والمدارس، لذا أعدت الإدارة العامة للمرور خطة متكاملة لضمان سير الحركة المرورية بانسيابية في مختلف المناطق في دبي، منها شوارع مطارات دبي "المغادرون، والقادمون" بالتنسيق مع الشركاء في مطارات دبي، وكذلك في مناطق المصليات، ومنطقة تواجد المقاصب بالتنسيق مع بلدية دبي، ومختلف شوارع الإمارة بما فيها المناطق السياحية الرئيسية.

وقال العقيد فراس محمد بالحصا، مدير إدارة العمليات الدفاع المدني دبي: نحن وبالتنسيق والعمل المشترك مع اللجنة في جاهزية تامة للعطلة، حيث يوفر الدفاع المدني 923 ضابطا وفردا، وكذلك 75 آلية بهدف تعزيز الجهود المشتركة مع كافة الشركاء في عطلة العيد، داعيًا أفراد المجتمع إلى أهمية التنبه وعدم إساءة استخدام " المباخر" في المنازل وإهمالها مما قد يتسبب في حرائق، متمنيًا لهم السلامة.

من جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية" إن إعمار مستعدة لعطلة العيد، بخطة متكاملة وبالتنسيق مع الشركاء في اللجنة، حيث تم زيادة ساعات العمل لفرق إعمار، وتوفير 400 موظف أمن داخلي، و17 ألف موقف لخدمة المجتمع والسياح الذين يزورون المجمعات التجارية، وهدفنا أن يستمتع الزائر بأفضل الأوقات خلال العطلة.