شرطة أبوظبي تدعو إلى الإسراع في الإبلاغ عن الاتصالات الاحتيالية

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى أهمية الإسراع في الإبلاغ عن أي اتصالات احتيالية تردهم من قبل مجهولين تطالبهم ببياناتهم المصرفية، وذلك عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626)، أو من خلال الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشددة على ضرورة الاتصال بالبنك، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، في حال تعرض أي شخص للنصب والاحتيال.

وناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دور المجتمع في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين، وبحضور عدد من أهالي المنطقة، ومشاركة أعضاء من «كلنا شرطة».

وحذّر الرائد المهندس سلطان أحمد الشريف من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أفراد المجتمع من وسائل النصب الهاتفي المختلفة، سواء من خلال الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني الشخصي، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

وحث في محاضرة التوعية بعنوان «الوقاية من الجرائم الإلكترونية» على ضرورة عدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، مشيراً إلى أن بالإمكان الشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكون صاحبها عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

من جهته، أشار الخبير التقني ومؤلف كتاب «التفكير التقني من الطرق الاحتيالية عبر الإنترنت واستخدام المحتالين»، المهندس أحمد عبدالرحيم الزرعوني، إلى سلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، المتمثلة في انعدام الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، وتعرض مستخدمي الشبكات الاجتماعية للاختراق والاحتيال. وقال إن دولة الإمارات وضعت إطار عمل قانونياً شاملاً لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، وحماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات، ومكافحة انتشار الشائعات والاحتيال الإلكتروني.