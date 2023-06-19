ريم الهاشمي تزور فنزويلا ضمن جولة أمريكا اللاتينية والكاريبي

زارت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار جولة معاليها في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

والتقت الهاشمي مع فخامة نيكولاس مادورو موروس، رئيس فنزويلا، وعدد من كبار المسؤولين حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها.

وتأتي زيارة الهاشمي في أعقاب الزيارة التي قامت بها معالي الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة الرئيس، إلى دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر 2022.

كما عقدت الهاشمي محادثات مع معالي دلسي رودريغيس نائبة الرئيس ومعالي ايبان ادواردو بينتو وزير الخارجية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.