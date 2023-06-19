مواعيد

طالب مراجعون لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة في دبي، بإيجاد آلية تضمن للمرضى حجز مواعيد مباشرة مع الاختصاصيين، موضحين أنهم ملزمون بحجز موعد مع طبيب الأسرة، ثم ينتظرون لفترات طويلة حتى يتم حجز موعد لهم مع الاختصاصي بناء على تحويل من طبيب الأسرة.

«زاجل»

قال متعامل مع شركة زاجل إنه ينتظر توصيل وثائق مهمة منذ أكثر من أسبوع، حيث يتلقّى اتصالات من مندوبي التوصيل، ويرسل لهم موقع إقامته، وينتظر وصول المندوب في الموعد المحدد، لكنه لا يصل.

حافلات

طالب أولياء أمور في الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بإلزام المدارس بزيادة عدد حافلاتها مع بداية العام الدراسي المقبل، بما يتناسب مع أعداد طلابها، منعاً لتكدس الطلاب في كل حافلة.

دواء

قال مرضى مصابون بمرض ضغط الدم المرتفع، إن أطباء يكتبون لهم دواء مهماً لعلاجهم، لكن صيدليات تقدم لهم الدواء بجرعات مخفضة لا تناسب حالاتهم، موضحة أن الجرعات المرتفعة من الدواء غير متوافرة.

شروط

طالب رب أسرة بتسهيل شروط الانضمام إلى مستفيدي الدعم الاجتماعي في أبوظبي، ومراعاة وجود بعض الأبناء يرفضون مشاركة الأسرة دخلهم رغم سكنهم بالمنزل نفسه.

مرونة

أعرب ذوو طلبة عن شكرهم لإدارات مدرسية تعاملت معهم بمرونة في ما بتعلق بتقديم موعد اختبارات أبنائهم، التي تتعارض مع مواعيد سفرهم، الأمر الذي مكنهم من السفر لبلادهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١