سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة..أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة.

جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في الجلسة الافتتاحية في " منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023 " الذي تشارك فيها الدولة ضيف شرف الدورة الحالية.

وقال سموه في كلمته : " نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله أشكر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والحكومة الروسية لدعوتهم الكريمة لدولة الإمارات للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ضيف شرف الدورة الحالية ".

وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يرأس وفد الدولة إلى المنتدى.."أن وفداً كبيراً من دولة الإمارات يشارك في المنتدى، وكلنا أمل وثقة في أن تسهم هذه المشاركة في تطوير العلاقات والتعاون ، وسنواصل في دولة الإمارات من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، العمل على بناء المستقبل الذي يقوم على العلوم والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا وسنستفيد معاً من الفرص الموجودة خدمة لأهداف التنمية المستدامة."

وأكد سموه : " أنه في ظل التحديات العالمية التي تتطلب مزيداً من التعاون والتكامل، خاصة في المجالات المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة، وفي سياق الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تتضافر في بلدي دولة الإمارات الجهود الساعية إلى زيادة الازدهار، وتعميق الاستقرار، إضافة إلى تنويع الإيرادات والاستثمارات غير النفطية.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدخل عصراً جديداً من مسارها التنموي ودورة جديدة من النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

ونوه سموه في كلمته إلى أن الإمارات ستستضيف خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 " في مدينة إكسبو دبي.. موضحاً أن الدولة تهدف من خلال استضافتها المؤتمر إلى تسريع العمل المناخي للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالحد من الاحتباس الحراري، عبر تحفيز تنفيذ الالتزامات التي جرى إقرارها في " اتفاق باريس" والعمل معاً لإيجاد الحلول التي تسهم في التغلب على التحديات واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة".

وأكد سموه ثقة الإمارات بأن "COP28 " سيكون واحداً من أهم الأحداث التي تستضيفها الدولة فهو يوفر منصة للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق الهدف العالمي وتجسيد التعهدات المناخية وخاصة تلك التي جرى إقرارها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وتوجه سموه في ختام كلمته بالشكر إلى روسيا الاتحادية لدعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في المنتدى معرباً عن تطلعه إلى نتائج إيجابية للحوار المثمر.

ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وفد الدولة إلى منتدى "سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023" الذي يقام خلال الفترة من 14 - 17 من شهر يونيو الجاري فيما يضم الوفد ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص.