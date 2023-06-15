«لقاء من الفضاء» يجمع أهالي إمارة رأس الخيمة بالنيادي

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وطلبة المدارس والجامعات، وأفراد المجتمع، الحدث السادس من سلسلة «لقاء من الفضاء» الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، في مقر كليات التقنية العليا للطالبات في الإمارة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والنجاحات العلمية الاستثنائية غير المسبوقة التي تعزز مكانة الدولة في مجال استكشاف الفضاء عربياً وإقليمياً وعالمياً.

وعن أهمية الحدث الملهم لأبناء الإمارات، قال سموه: «إن العقول والكفاءات الإماراتية المبدعة قادرة على تجاوز التحديات، وتسخير العلوم لتحقيق التنمية المستدامة ومواصلة مسيرة التميز في كل المجالات، وهي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة التي توفر لها كل ممكنات ومقومات التفوق».

وأضاف سموه: «نفخر بما حققه ويواصل تحقيقه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من إنجازات وأبحاث علمية في إطار خوضه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية.. إنجازات سيخلدها التاريخ، وستبقى نبراساً ينير درب الأمل والطموحات لأبناء الإمارات، وإلهاماً للأجيال القادمة للإسهام في إثراء الرصيد العلمي للبشرية جمعاء، وبناء الغد المشرق للوطن».

حضر الحدث التفاعلي أكثر من 1000 مشارك، حيث أتيحت الفرصة للنيادي للرد على أسئلة الحضور، حول أهم التجارب العلمية التي شارك فيها على متن محطة الفضاء الدولية، وموعد انتهاء مهمته والعودة إلى الأرض، وعن كيفية حصول رواد الفضاء على الماء في الفضاء، إلى جانب كيفية رصده للتغيرات المناخية على متن المحطة الدولية، إضافة إلى إجابته عن سؤال ما أكثر نشاط ممتع قام به على متن المحطة، كما أطلع النيادي الحضور على عدد الروبوتات التي توجد على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي رداً على أسئلة الطلاب والأهالي، إن رواد الفضاء يحصلون على مياه الشرب من خلال تكرير الماء من الرطوبة والماء المكرر الموجود في المحطة، وإن هذه تقنية يتم اختبارها في محطة الفضاء الدولية لتطبيقها في المناطق التي تعاني شحاً في المياه على الأرض.

وأوضح رداً على سؤال إحدى الطالبات، عن وجود روبوت في المركبة الفضائية، أن مركبة الفضاء بها روبوتات طائرة من أفضل الأجهزة التي سيعملون عليها تجارب علمية مع طلبة الجامعات في المستقبل. ولفت إلى أنه سيتم إعطاء الروبوت إشارات وأرقاماً وبرمجيات للذهاب من مكان إلى آخر، وهذا مثل الخيال العلمي في المستقبل تكون هناك روبوتات لمساعدة رواد الفضاء في المحطة أو في إرسالها إلى الكواكب الأخرى التي ستنقلون إليها في المستقبل القريب.

ولي عهد رأس الخيمة

«الإمارات بقيادة محمد بن زايد تمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والنجاحات العلمية الاستثنائية».