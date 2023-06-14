شواطئ المنطقة الشرقية مغلقة "مؤقتا" نظرا للحالة المدارية

أغلقت الجهات المختصة احترازياً شاطئ الرغيلات في امارة الفجيرة لامتداد مياه البحر إلى داخل الشاطئ كما وضعت بلديتا مدينة خورفكان وكلباء الأعلام الحمراء على امتداد شواطئها لمنع ارتياد الشاطئ والدخول للبحر.

ورفعت بلديات المنطقة الشرقية المتمثلة في بلدية كلباء وخورفكان والفجيرة جاهزية فرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة والتعامل مع البلاغات بسرعة فائقة عبر خطوطاً ساخنة تم تخصيصها لتعامل مع بلاغات الجمهور والتحرك الفوري عبر الآليات والمضخات والتعامل مع أي بلاغ تختص به البلديات كما تم تخصيص فرق ميدانية تجوب الطرقات، وذلك من أجل الوقوف عند أي طارئ يلاحظونه ومعالجته بشكل فوري.