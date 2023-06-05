«الأرصاد»: احتمال تشكل «حالة مدارية» جنوب بحر العرب

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال هذا الأسبوع في حال تشكلها.

وقال إنه مازالت بعض النماذج العددية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع، حيث مازالت هناك اختلافات بين النماذج العددية في التوقعات بمكان تكوّن الحالة وتوقيتها ومسارها، فيما تشير بعض هذه النماذج إلى تكون منخفض مداري في الثامن من يونيو عند السواحل الجنوبية الغربية للهند، ثم يتحرك إلى شمال بحر العرب باتجاه السواحل الهندية والباكستانية، بينما تشير نماذج عددية أخرى إلى تكون مخفض مداري ضعيف جنوب بحر العرب باتجاه الغرب عند جزيرة سقطرى. وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بالموافاة بآخر المستجدات، داعياً الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الإشاعات. إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الطقس في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52، والمد الثاني عند الساعة 01:28، والجزر الأول عند الساعة 08:23، والجزر الثاني عند الساعة 19:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:07، والمد الثاني عند الساعة 21:58، والجزر الأول عند الساعة 16:49، والجزر الثاني عند الساعة 04:46.