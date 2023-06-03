تأهيل 13 من نزلاء المؤسسات العقابية لسوق العمل

نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دورة تدريبية لـ13 نزيلاً على مدى يومين، بهدف تمكينهم من افتتاح مشاريع صغيرة بعد الإفراج عنهم.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي العميد أحمد مسعود المزروعي، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوثيق الروابط المجتمعية والإنسانية وتزويد النزلاء بالمعارف التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع وحفظ حقوقهم في التعليم والتدريب وغيرها، لضمان خروجهم إلى أسرة قادرة على احتوائهم واحتضانهم ليكونوا طاقات منتجة في المجتمع.

وأفاد مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع العميد فيصل عيسى الحمادي، بأن الدورة تأتي ضمن الخطة السنوية لتأهيل النزلاء وتحفيزهم لتنفيذ مشروعات استثمارية وتعليمهم كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة وتوظيفها بأفضل الطرق.

وأوضح أن الدورة شملت تعليم المتدرب كيفية إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروع ودراسة السوق في ضوء المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكداً الحرص على دعم النزلاء لمواصلة الاستفادة بالعلوم والمعارف في المجالات شتى خصوصاً المرتبطة بطبيعة أعمالهم المستقبلية بعد الإفراج عنهم.