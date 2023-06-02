"الإمارات للفضاء" تفتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع شركة «بيانات»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، في 1 يونيو، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» بمركز أبوظبي للطاقة.

يأتي ذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لدعم مبادرات عام الاستدامة 2023 والاستعدادات لـ«كوب 28».

ويهدف الهاكاثون، إلى التحقق من كفاءة المنصة وتعزيز التواصل والتفاعل مع المطورين والشركات الناشئة في دولة الإمارات بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، بالإضافة إلى إشراك وتشجيع خبراء تكنولوجيا الفضاء والمبرمجين ورواد الأعمال في مجال تطبيقات رصد الأرض، على تقديم الملاحظات واختبار كفاءة منصة تحليل البيانات الفضائية لتعزيز مراحل التطوير المستقبلية، والوصول إلى المستخدمين المحتملين وإشراكهم في عملية التطوير.

ونظمت وكالة الإمارات للفضاء، الورشة الأولى لهاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، بمشاركة وحضور العديد من الشركات والأفراد ورواد الأعمال والمهتمين.

قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، سالم القبيسي: «إنَّ استدامة الأرض تبدأ من استدامة استخدامها، وفي سعينا نحو حماية كوكبنا علينا المحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، واستخدام الأراضي بشكل مستدام يضمن استمرارية حياتنا ومستقبل أجيالنا، وتأتي منصة تحليل البيانات الفضائية،لتشكل جزءاً من رؤيتنا لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئيةودعم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية ومن بينها نحن الإمارات 2031»، مضيفاً «أنَّ الهاكاثون سيسهم في توفير بيئة ملائمة للتحدي والإبداع، والتعلم وتطوير المهارات، وتقديم الحلول السريعة والمستدامة».

وتابع، «أن التحول في استخدام الأراضي له العديد من الآثار بعيدة المدى على جوانب مختلفة، بما في ذلك البيئة والتنوع البيولوجي والتربة والمناخ والعوامل الاجتماعية والاقتصادية،وإدراكاً لأهمية حماية مواردنا البيئية للأجيال القادمة، تولي وكالة الإمارات للفضاء أهمية كبيرة لتعزيز الاستدامة من خلال إطلاق المبادرات والمشروعات، ومن بينها مجمع البيانات الفضائية وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية ومنصة تحليل البيانات الفضائية»، مضيفا «من خلال تسخير بيانات الأقمار الاصطناعية المتطورة، تساهم هذه المساعي بفاعلية في الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتنا لمستقبل مستدام».

ويتمحور هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، حول موضوع «تغيير استخدام الأراضي في دولة الإمارات»، حيث يتعمق في جوانب مختلفة من استخدام الأراضي، وعلى سبيل المثال: التغييرات في الغطاء النباتي، والتحول من استخدام الأرض الزراعية إلى استخدامها للإسكان أو الصناعة، والتحول بين المناطق من الحضرية إلى الزراعية والصناعية والعكس.