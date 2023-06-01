الإمارات تفوز برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أعلن أمس، فوز دولة الإمارات برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تمثل الجهة المرجعية الرسمية ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن الطقس والمناخ والماء.

وفاز مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، الدكتور عبدالله المندوس، برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة أربع سنوات (من 2023 حتى 2027).

ويأتي فوز المرشح الرسمي لدولة الإمارات لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المتميزة رئيساً للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة، ليصبح بذلك أول خليجي وأول عربي من قارة آسيا يتولى هذا المنصب الرفيع.

وأجريت جلسة الانتخابات خلال أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في مدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة 193 دولة وإقليماً عضواً في المنظمة.

وقد أسفرت الانتخابات عن حصول الدكتور عبدالله المندوس على 98 صوتاً، مقابل 51 صوتاً لمنافسته، رئيسة وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في جمهورية إندونيسيا، البروفيسورة دويكوريتا كرناواتي.

وسيتولى منصبه خلفاً لخبير الأرصاد الألماني، رئيس خدمة الأرصاد الجوية الألمانية البروفيسور غيرهارد أدريان، الذي يشغل منصب رئيس المنظمة منذ يونيو 2019.

وسيباشر مهام منصبه الجديد من خلال رئاسة الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة المقرر عقده في جنيف من الخامس إلى السادس من يونيو الجاري.

وقال الدكتور عبدالله المندوس إن العالم يواجه العديد من التحديات الناتجة عن التغير المناخي.

وأضاف: «سأسعى إلى تحقيق استراتيجية المنظمة الداعمة للأعضاء، من خلال العمل مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية وتوحيد جهودها نحو تعزيز قدرات الدول على مواجهة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات بين جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى زيادة الوعي بالعمل المتخصص الذي تقوم به المنظمة».

ومن جانبه قال المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، إن فوز الدكتور عبدالله المندوس تزامن مع احتفالات الدولة بعام الاستدامة واستضافتها مؤتمر الدول الأطراف COP28، ما يشكل فرصة للإمارات لتُظهر للعالم التزامها المتواصل بقيادة الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم. وتتصدر أولويات الدكتور عبدالله المندوس خلال فترة رئاسته للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسريع وتيرة العمل الدولي المتسق لتحقيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع سكان العالم في غضون خمس سنوات، والعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسين لتحقيق رؤية المنظمة في تعزيز قدرات الدول على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية والمناخية، من خلال التركيز على منهجية عمل تستند إلى خمسة محاور رئيسة، تشمل الإسهام في تفعيل دور رؤساء الاتحادات الإقليمية والمندوبين الدائمين، وتنفيذ مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» وترجمتها على أرض الواقع، واتخاذ خطوات استباقية في مجال الأمن المائي وأبحاث الطاقة المتجددة، وتطوير أبحاث الحوسبة المناخية عالية الدقة، وتعميق الوعي بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدى المجتمع الدولي.

تسريع وتيرة العمل الدولي المنسق لتحقيق مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر.. يتصدر أولويات الرئيس الجديد.