شما المزروعي: 3 تحديات تواجه مشروع المدارس المجتمعية

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، في ردها على سؤال برلماني مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي سؤالين حول "مبادرة المدارس المجتمعية"، أن المبادرة تم إطلاقها من خلال الجهد المشترك بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي، بهدف الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمدارس، وتوفير بيئة اجتماعية وأسرية آمنة ومفيدة للطلبة وأسرهم تدعم التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأسر، حيث تشمل المبادرة توفير البرامج الاجتماعية والرياضية والثقافية لجميع أفراد الأسر.

وحددت 3 تحديات لتوقف المبادرة وتأخر إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع المدارس المجتمعية، شملت توفير ميزانية إضافية مخصصة للمشروع لتغطية تكاليف التجهيزات اللوجستية للمشروع وتوفير الأدوات اللازمة المخصصة للبرامج والصيانة والأمور التشغيلية، وغياب آلية معتمدة لتحفيز الكادر التعليمي للمشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى زخم التقويم المدرسي بالأنشطة الأكاديمية والتي تعيق أفراد الأسر للمشاركة في أنشطة المبادرة.