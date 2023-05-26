رخصة قيادة ذكية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة جديدة تتيح للسائقين الاستغناء عن حمل رخص قيادتهم عبر حفظها في التطبيق الذكي للهيئة.

وأكدت الهيئة أنه يمكن إضافة رخصة القيادة إلى «محفظة أبل» من خلال خطوات بسيطة في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتنقّل بالمركبة دون الحاجة لحمل رخصة القيادة الفعلية، مضيفة أن ذلك يجنب السائق أي قلق في حال نسيان حمل الرخصة الفعلية.

ولفتت الهيئة إلى وجوب تحديث تطبيق هيئة الطرق والمواصلات للاستمتاع بالخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (https://bit.ly/3Ie9vHR).

وكانت الهيئة قد أعلنت أيضاً قبل أيام عن إضافة خدمات توصيل جديدة للمتعاملين تشمل توصيل رخص القيادة وملكيات المركبات خلال ساعتين من وقت استلام التأكيد على إجراءات المعاملة داخل مدينة دبي فقط، بالإضافة إلى التوصيل خلال اليوم نفسه في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، كما تمت إضافة خدمة جديدة لتوصيل الشحنات الدولية للمتعاملين خارج دولة الإمارات.

رخصة القيادة الذكية يمكن إضافتها إلى «محفظة أبل» من خلال خطوات بسيطة في تطبيق «طرق دبي».