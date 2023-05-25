محمد بن راشد: التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية.. وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم .
وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اعتمدنا ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم... ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025. أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960م . . التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية . . وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً . . المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة .. وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم . . وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين".
وأضاف سموه: اعتمدنا ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم... ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025 أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960م . . التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية . . وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً . . المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة .. وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم . . وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين هدفنا تعزيز المكانة الريادية التي حققتها دبي كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها تطوراً . . وسنظل نحافظ على تفرد دبي واسم دبي المرتبط بالنجاح واللامستحيل.
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