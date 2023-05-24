يوجّه 9 أسئلة للحكومة .. "الوطني" يناقش مشروع قانون دور العبادة لغير المسلمين" الثلاثاء"

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وذلك بحضور وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة قيام أعضاء بالمجلس بتوجيه 9 أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها سؤالان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء. وزير الداخلية، الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، حول " دراجات توصيل الطلبات"، والثاني من العضو حميد علي العبار الشامسي حول " متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين ".

فيما ترد وزيرة تنمية المجتمع، على 7 أسئلة برلمانية خلال الجلسة، بينها سؤالان من العضو عبيد خلفان السلامي، حول "إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل ، و "علاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"، وآخر من العضوة عفراء بخيت بن هندي العليلي، حول "تطبيق المادة (25) من قانون وديمة"، ورابع من العضوة شذى سعيد النقبي حول " برنامج الدعم الاجتماعي ، بالإضافة إلى سؤال من العضوة صابرين حسن اليماحي حول " التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود "، كما توجّه العضوة سمية عبدالله حارب السويدي سؤالين للوزيرة، حول " مبادرة المدارس المجتمعية" ، و"خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين".