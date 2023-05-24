عبدالله بن زايد يستقبل رئيس الأكاديمية البابوية للحياة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية المطران فنشنسو باليا رئيس الأكاديمية البابوية للحياة.

تم خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الفاتيكان بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها سبل ترسيخ مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" من أجل السلام والعيش المشترك، وأهمية بناء جسور التسامح والتعايش لازدهار ورخاء الشعوب.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة المطران فنشنسو باليا ، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان انطلاقا من الإيمان العميق بأهمية ترسيخ جسور التعاون والحوار الإيجابي المثمر والفعّال الذي يهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار في المجتمعات وتهيئة مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

من جانبه أكد المطران فنشنسو باليا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات والفاتيكان ، والحرص المشترك على تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والحوار ، مشيدا بجهود دولة الإمارات الإنسانية البارزة تجاه الشعوب.