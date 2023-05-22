الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 02:48 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 20:28

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:07والمد الثاني عند الساعة والجزر الاول عند الساعة 18:21والجزر الثاني عند الساعة 06:08.