بايدن يشكر الإمارات على جهودها في إنجاح مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكره لدولة الإمارات على العمل المشترك مع الولايات المتحدة في إنجاح مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، الهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً، وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.

جاء ذلك في ختام فعاليات قمة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي انطلقت قبل يومين في واشنطن، ونظمتها وزارة الزراعة الأميركية، بالتعاون مع وزارة التغير والمناخي والبيئة، بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين من شركاء المبادرة من مختلف دول العالم.

وأشار بايدن خلال كلمة مسجلة أمام حضور القمة إلى أن الزراعة هي إحدى الركائز الرئيسة في مواجهة تحديات أزمة المناخ العالمية، مؤكداً أن مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، ومنذ انطلاقها قبل عامين، نجحت في جذب المزيد من الشركاء من حول العالم لإيجاد حلول لتعزيز الابتكارات الزراعية وفق أسس مستدامة.

وقال بايدن: «نجحت الابتكارات الزراعية في الحفاظ على وتحسين حياة مليارات البشر حول العالم. ومعاً نستطيع أن نستمر على هذا النهج، ونستطيع تعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، وتحسين دخل المزارعين، وكذلك حماية كوكبنا، فالأجيال القادمة تعتمد علينا».

وتم إطلاق مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» عام 2021 بالتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 في غلاسكو عام 2021.

وخلال قمة «الابتكار الزراعي للمناخ»، تم الإعلان عن زيادة التعهدات باستثمار أكثر من 13 مليار دولار في أنظمة ومشروعات الزراعة المبتكرة، إضافة إلى نمو شركاء المبادرة إلى أكثر من 500 منظمة حكومية وغير حكومية حول العالم.

وأعرب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، عن سعادته بالتعاون مع الإمارات في إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ قبل عامين خلال اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في غلاسكو، مؤكداً أن نجاح المبادرة حتى الآن يعني الكثير.

وأشار كيري إلى أن الزراعة تمثل نحو 33% من الانبعاثات الكربونية في العالم، ولن يستطيع العالم الوصول إلى الحياد المناخي من دون تطبيق حلول جذرية لنظم الزراعة، واصفاً تلك العملية بالمعركة التي ينبغي أن نخرج منها بحلول يتم تطبيقها على أرض الواقع، لأن حياة الكثير من الناس تعتمد عليها.

من جهتها، توجهت المهيري بالشكر للرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه الكبير لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، معربة عن ثقتها بقدرة المبادرة، بالتعاون مع كل الشركاء حول العالم، على إحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى الاستثمار في الابتكارات الزراعية المستدامة، وتفعيل دورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والحد من تداعيات التغيرات المناخية. كما توجهت بشكر خاص لوزير الزراعة الأميركي توم فيلساك وفريقه على المساهمة في إنجاح المبادرة، بالتعاون مع دولة الإمارات والدول والمنظمات المشاركة، وإبراز قدرة العالم على إيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم.

وقالت: «بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، فإننا حريصون على الحفاظ على الزخم من خلال قيادة المناقشات حول تطوير النظم الزراعية العالمية، سيكون تحول النظم الغذائية أحد الموضوعات الرئيسة على جدول أعمال المؤتمر العالمي، في إطار الجهود المكثفة لتحديث أنظمتنا الغذائية العالمية، وتعزيز استجابتها لتحديات المناخ والأمن الغذائي والاهتمامات التغذوية في جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «مع اقتراب COP28، نعيد تأكيد التزامنا بقضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي. من خلال العمل معاً، يمكننا إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتنا، وخلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للجميع».

وخلال فعاليات اليوم الختامي لقمة «الابتكار الزراعي للمناخ»، أمس، تم الإعلان عن إطلاق مهمة «الابتكار لتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة»، بهدف حشد المزيد من الاستثمارات والدعم لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية والمناخية على مستوى العالم، من خلال اقتراح آليات لتشجيع الابتكار في المناخ والأمن الغذائي والزراعة، وذلك مواكبةً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري.

وأعلن مايكل كريمر، الحائز جائزة نوبل والبروفيسور بجامعة شيكاغو، خلال جلسة خاصة، عن إطلاق مهمة «الابتكار لتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة» لتكون محركاً لحشد المزيد من الاستثمارات العالمية لتعزيز جهود الارتقاء بالزراعة الذكية مناخياً في العالم، واقتراح آليات لتشجيع الابتكار في مجالات المناخ والأمن الغذائي والزراعة، حتى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

جائزة

أعلن ممثلو شركة Enterprise Neurystem - وهي مجتمع بحثي يضم مؤسسات أكاديمية رائدة ومجموعة من علماء وخبراء كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية - عن فوز شركة AgroSpace بالجائزة الكبرى لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ «الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي».

وبموجب الجائزة، ستحصل الشركة على خمسة ملايين دولار في صورة موارد عينية لتطوير مشروعها «إحداث ثورة في الاستشعار عن بعد من أجل الأمن الغذائي»، بجانب منحها اشتراكاً لمدة عام للاستفادة من نظام تشغيل (Kove:SDM) المتخصص في إدارة نظم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستفادة من جهود ورؤى واستشارات نخبة من خبراء وعلماء شركة Enterprise Neurystem، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبرمجيات والأجهزة لدعم المشروع الرائد للشركة.