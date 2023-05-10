43 مبتكراً في مجال الاستدامة يعرضون مشاريعهم في "إكسبو لايف"

يعرض 43 مبتكراً من 37 دولة ابتكاراتهم في مجال الاستدامة، في مدينة إكسبو، بدايةً من أمس وحتى يوم غدٍ، ليكونوا ضمن المشاريع المختارة في الجولة السادسة من برنامج إكسبو لايف، والتي تركز على الحلول ذات الصلة بمكافحة تغير المناخ.



وأكدت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "كيسك" المتخصصة في مجال التكنولوجيا الخضراء، باسمة عبدالرحمن، أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال الاستدامة، بما تمتلكه من رؤية ثاقبة نحو عمل مستدام في القطاعات كافة، وبما تتخذه من خطوات ثابتة ومتلاحقة في هذا المجال.



وأوضحت عبدالرحمن التي تشارك في العرض، لـ"الإمارات اليوم" أن شركتها، ومقرها العراق، تأتي ضمن 4 شركات عربية تشارك في فعالية إكسبو، والشركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتركز على تنفيذ وتوفير حلول الطاقة الشمسية، ومراقبة وإدارة مشاريعها (الطاقة الشمسية) ومنتجاتها.



وأضافت أن المشاركة في مؤتمر الأطراف Cop28، يعتبر دعماً معنوياً للجهات المشاركة، خصوصاً أن هذه النسخة من المؤتمر تستضيفها دولة الإمارات، بما يؤشر إلى تميز هذه النسخة تنظيمياً، وأهمية ما تتناوله من موضوعات بيئية لمواجهة التغير المناخي الذي يواجهه العالم.



من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار، يوسف كيرز: "يبدو جليا من كمّ المشاريع المتقدمة ونوعيتها والحلول التي رأيناها من جميع أنحاء العالم إبداع المجتمع العالمي في المساهمة في معالجة قضية التغير المناخي".



وأضاف: "كل ابتكار وصل إلى المرحلة النهائية لديه القدرة على تحسين حياة الناس وله تأثير إيجابي ملموس على مستقبل كوكبنا، نتطلع إلى معرفة المزيد عن حلول المبتكرين الملهمة، والترحيب بالمشاريع المختارة في مجتمعنا من المبتكرين العالميين، ومشاركة هذه الأفكار بفخر مع صانعي القرار بشأن المناخ من جميع أنحاء العالم عندما نستضيف مؤتمر المناخ (COP28)".



وتشمل المشاريع مبادرة من دولة الإمارات لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور، وشركة هندية تصنع مواد بناء سالبة الكربون، ومشروعا مقره بوروندي يقوم بتحويل مخلفات الموز إلى مواد تغليف صديقة للبيئة، ومزرعة تربة عضوية متجددة بقيادة النساء في لبنان قادرة على إنتاج غذاء أكثر بثلاثة أضعاف من المعدلات العادية والإسهام في الحد من تغير المناخ.قدم برنامج إكسبو لايف للابتكار حتى الآن الدعم لـ 140 مبتكرًا عالميًا من 76 دولة، وكانت ثلث المشاريع الحاصلة على الدعم تقريبا ذات صلة بقضايا الاستدامة والبيئة. وأثّر البرنامج بشكل إيجابي على 5.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأسهم في استعادة 36 مليون هكتار من الأراضي، وتعويض 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 6.3 مليون لتر من المياه.



أُطلق برنامج إكسبو لايف في إطار إكسبو 2020 دبي ويستمر ضمن مدينة إكسبو دبي، لمساعدة المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتحديات الملحة عالمياً ودعم المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الناس أو الحفاظ على كوكب الأرض.