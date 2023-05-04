برعاية أحمد بن محمد.. "دبي للصحافة" ينظّم النسخة الثالثة من "بودفِست دبي" 16 مايو بمشاركة أبرز صُنّاع "البودكاست" بالمنطقة

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.. ينظّم نادي دبي للصحافة النسخة الثالثة من "بودفِست دبي"، بمشاركة مجموعة من أهم صناع المحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة التدوين الصوتي، لمناقشة مستقبل المحتوى الصوتي والمدى الذي وصلت إليه هذه الصناعة الرقمية في المنطقة العربية، وكذلك دور صناع المحتوى الصوتي العرب في تقديم محتوى صوتي عربي هادف، يرفع من مستوى التأثير الايجابي للمنصات الرقمية، ويسهم في التعريف بالتجارب العربية الملهمة في مختلف المجالات.

وسيجمع الحدث الذي سينعقد في 16 مايو الحالي بمقر نادي دبي للصحافة في "ون سنترال"- مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من أبرز صُنّاع المحتوى الصوتي العربي، إلى جانب أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، ونخبة من الإعلاميين الإماراتيين والعرب المهتمين بهذه الصناعة لتكوين صورة واضحة لما هو مطلوب القيام به خلال المرحلة المقبلة لمنح المزيد من فرص الظهور والانتشار لصناع المحتوى المتميزين، ولتنمية هذا القطاع الإعلامي عربيا في ضوء معدلات النمو الكبيرة التي يحققها حول العالم.

ويأتي تنظيم "بودفِست دبي" في دورته الثالثة، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه دبي كمركز رائد للتوجهات الرقمية المستقبلية ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن قطاع البودكاست في العالم يشهد نمواً لافتاً تقدّر قيمته بالمليارات، حيث تشير توقعات شركة "ذا بيزنس ريسرتش كومباني" العالمية للدراسات ، إلى بلوغ قيمة هذا القطاع الإعلامي إلى ما يزيد على 66 مليار دولار حول العالم بحلول العام 2027، وبنسبة نمو سنوية تصل إلى 26.5%.

وفي هذه المناسبة أكدت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن "بودفست دبي" هو إحدى المبادرات التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للريادة الإعلامية لدبي، وحرصه على تأكيد دورها في مقدمة ركب التطور الرقمي العالمي، امتداداً للدور الريادي الذي أسسته دبي منذ عقود طويلة في المجال الإعلامي بجهود أسهمت خلالها في دفع مسيرة الإعلام العربي قدماً. إذ تتضافر اليوم تلك الجهود بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، لترسيخ دعائم هذه الريادة عبر نقاش عربي شامل غايته النهوض بمختلف قطاعات الإعلام، لاسيما الجديدة منها، في ضوء التحول العالمي السريع نحو البيئة الرقمية".

وقالت سعادتها " بودفِست دبي يواكب نمو صناعة المحتوى الصوتي الآخذة في التطور والازدهار عالمياً.. ويبحث سبل توسيع نطاقها وتعزيز مردودها الإيجابي في المنطقة.. فالهدف الأول والأخير من هذه المساعي هو تعزيز قدرات الإعلام في المنطقة لتقديم رسالة إعلامية متطورة تواكب العالم سريع التغير من حولنا، ومحتوى عالي الجودة يعود بالنفع على المنطقة ويساند تطلعاتها للمستقبل ويقدم لها إعلاماً متوازناً تجد فيه مبتغاها من روافد الترفيه والتثقيف والمعلومات بمستوى راقٍ وعلى قدر كبير من التميز".

ويأتي "بودفِست دبي" في إطار حرص نادي دبي للصحافة على مواكبة التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي سواء عربياً أو عالمياً، وسعي النادي أن يكون حاضنة للبودكاسترز العرب، بكل ما يملك من أدوات وإمكانات متطورة للإضاءة على أهمية إنتاج البودكاست، كمحتوى رقمي جديد ومؤثر والتعريف به بشكل واسع، وذلك مع استعراض كافة المؤثرات في سوق البودكاست الحديث نسبياً في المنطقة العربية.