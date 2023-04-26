محمد بن راشد : من اليوم سيبدأ العمل على "راشد 2 ".. مستكشف جديد .. لمحاولة جديدة للوصول للقمر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه من اليوم سيبدأ العمل على راشد٢ .. مستكشف جديد .. لمحاولة جديدة للوصول للقمر .

وقال سموه في تغريدة على " تويتر" نحن دولة تأسست على الطموح .. نحن دولة لم تتوقف منذ ٢ ديسمبر ١٩٧١ … ولن تتوقف.. ولن تلتفت .. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها

واضاف سموه " المستكشف راشد ١ على سطح القمر يحمل علم الإمارات .. يشكل أكبر دليل على شجاعتنا .. وتفكيرنا خارج الصندوق .. ومحاولتنا الوصول للقمر ".

وقال سموه لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر ..ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر ..ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة ..ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال ١٠ سنوات ..من اليوم سيبدأ العمل على راشد٢ .. مستكشف جديد .. لمحاولة جديدة للوصول للقمر ..نحن دولة تأسست على الطموح .. نحن دولة لم تتوقف منذ ٢ ديسمبر ١٩٧١ … ولن تتوقف.. ولن تلتفت .. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها ..القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله

