هبوط المستكشف راشد على سطح القمر اليوم

يستعد المستكشف راشد للهبوط على سطح القمر اليوم، عند الساعة 8:40 مساءً بتوقيت الإمارات، لتصبح الإمارات - بعد تنفيذ نجاح عملية الهبوط - رابع دولة تهبط على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية والصين.

ومن المتوقع هبوط المستكشف راشد على الجانب القريب من القمر في موقع يعرف باسم «فوهة أطلس».

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم المري: «نبدأ أسبوعاً تاريخياً لقطاع الفضاء الإماراتي والعربي، مع هبوط أول مهمة عربية على سطح القمر، ونسبة النجاح المتوقعة 50%».

وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «في 28 أبريل سيكون رائد الفضاء سلطان النيادي على موعد مع أول مهمة عربية للسير في الفضاء».

من جانبه، قال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي: «ننتظر وصول المستكشف راشد في أول مهمة إماراتية وعربية إلى سطح القمر»، متابعاً: «المهمة صعبة وتاريخ مهام الهبوط على سطح القمر يشهد بذلك. كل التوفيق لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء بالوصول إلى القمر».

وستقوم مركبة الهبوط اليابانية «هاكوتو - آر»، التي تحمل المستكشف راشد، في نحو الساعة 7:40 مساء اليوم، بمناورات عدة للتحكم في المدار، من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط. وأثناء ذلك سيتم إطلاق نظام الدفع الرئيس بالمستكشف للتباطؤ من المدار، باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة مسبقاً، كما سيُعدل المستكشف موقفه، ويقلل من سرعته للقيام بهبوط سلس في منطقة «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» كموقع هبوط أساسي.

وأوضح المركز أن المهام تشمل دراسة علم الصخور وجيولوجيا القمر، ودراسة الغبار، ودراسة الخصائص الحرارية لسطح القمر، ودراسة البلازما، والتقاط نحو 1000 صورة.