"الفلك الدولي" يصور انفجار نجم من سماء الإمارات

أعلن مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي عن تصويره من سماء الإمارات نجم منفجر (Nova ) اكتشف قبل يومين ويقع في مجموعة العقرب، لمعانه الآن من القدر 7.8 (يرى بالمناظير)، بعد أن كان من القدر 19.7 قبل انفجاره ( كان لا يرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة).

وقد قام المرصد بإجراء أرصاد ضوئية للنجم، وأرسلت للجهات الفلكية المعنية، مشيراً إلى أن الجهات الفلكية المختصة قد طلبت من الراصدين من مختلف دول العالم رصده بشكل مكثف خلال هذه الفترة، وتحديدا الأرصاد الضوئية Photometric) ) والأرصاد الطيفية (Spectroscopic).