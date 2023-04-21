الدفاع المدني يكشف عن معايير جديدة لمنتجات البناء وأنظمة السلامة في دبي

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي عن تحديث حزمة من القواعد والاشتراطات ومتطلبات مواد البناء يقدمها مختبر الإمارات للسلامة لرفع مستوى سلامة المباني في إمارة دبي وجعلها واحدة من أكثر مدن العالم أماناً،

وعرضت الإدارة المنتجات المحدثة خلال مأدبة إفطار استضاف فيها مدير عام الدفاع المدني الفريق راشد ثاني المطروشي الشركاء الاستراتيجيين من مصنعي منتجات وأنظمة السلامة، والاستشاريين والمطورين، والمقاولين في مختبر الإمارات للأمن والسلامة " ESL" كجهة حكومية معتمدة في اختبار الحرائق وإصدار شهادات الاعتماد لمنتجات أنظمة مكافحة الحرائق والسلامة.

وشملت التحديثات الأبواب المقاومة للحريق ومواد التكسية "الواجهات الخارجية للمباني، وأنظمة الأسقف، وأنظمة ممرات الهواء والعزل والكابلات المقاومة للنيران، بالإضافة إلى أحكام لجميع الفيلات التي بنيت قبل تطبيق المتطلبات الحديثة، لتزويده بأنظمة كشف وإنذار ضد الحرائق.

وتفصيلاً، التقى مدير عام الدفاع المدني في دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي الشركاء الاستراتيجيين ذوي الصلة في مجال الأمن والسلامة والمطورين والاستشاريين، لتعزيز أواصر التواصل، واطلاعهم على النقلة النوعية التي حققها مختبر الإمارات للسلامة، من خلال تطبيق أحدث وأهم المعايير والمواصفات العالمية.

وأعلن خلال اللقاء على مأدبة الإفطار القواعد والاشتراطات ومتطلبات السلامة المحدثة، المقرر اختبارها، وإصدار شهادات الإنجاز لها، لتسجيلها كمنتجات في إمارة دبي، وفق الاستراتيجية الرامية لجعلها أكثر المدن استدامة وأمانا في العالم.

وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد خبير علي حسن المطوع إن اللقاء يمثل خطوة لإطلاع الشركات على أحدث الخدمات والمتطلبات الجديدة التي توصلت إليها الإدارة في مجال الصناعة والاستشارات بمجال البناء والتشييد، توافقا مع القوانين والاشتراطات الجديدة للمنتجات والمشروعات في إمارة دبي.

وأضاف أن الدفاع المدني بدبي يطمح من خلال تنفيذ وتطبيق المتطلبات الجديدة إلى تعزيز ورفع مستوى السلامة في إمارة دبي، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم أسعار تنافسية للمصنعين وأصحاب المشاريع لضمان تقديم خدمات ذات جودة العالمية في مجال البناء والتشييد".ومن ثم تم التعريف بأهم القواعد والاشتراطات والمتطلبات الجديدة التي جرى تحديثها أخيراً، ويقدمها مختبر الإمارات للسلامة (ESL) وتشمل اختبار واعتماد مواد التكسية وأنظمة الواجهات لمشاريع دبي لضمان استدامة جودة أنظمة الأسقف، قبل تقديمها إلى الإدارة لتسجيل المنتج.

وأشار إلى أنه صار بإمكان المصنعين الحاصلين على شهادة اعتماد من جهات إصدار شهادات أخرى، ومعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تقديم اختباراتهم وشهاداتهم للتقييم بواسطة مختبر الإمارات للسلامة (ESL) بغرض تصديقها والحصول على شهادة المطابقة (CoC)

وبحسب التحديثات الأخيرة، يجب اختبار جميع الأبواب المقاومة للحريق وأنظمة ممرات الهواء المصنفة لمقاومة النيران، في مختبر الإمارات للسلامة أواعتمادها من قبل إحدى جهات إصدار شهادات المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إصدار شهادة المطابقة لهذه المنتجات من قبل المختبر لتتمكن الجهات المزودة لها من تقديمها إلى الدفاع المدني في دبي لتسجيل المنتج.

وبالنسبة لأنظمة الكشف والإنذار اللاسلكية للفلل الخاصة والتجارية في دبي، يجب اختبارها واعتمادها من قبل مختبر الإمارات للسلامة قبل تقديمها إلى الإدارة لتسجيل المنتج.

وبخصوص الكابلات المقاومة للحريق، يتولى مفتشو الدفاع المدني بدبي إزالة نحو ثلاثة أمتار من تلك الكابلات أثناء عمليات التفتيش لإرسالها إلى مختبر الإمارات للسلامة لفحص سلامتها ومستوى أدائها، ويتحمل المختبر تكلفة اختبار الكابلات بمواقع المشروع، وفي حال فشل في الاختبار، يتعيّن على الشركة المصنعة المزودة لهذه الكابلات إعادة اختبارها قبل تسجيل المنتج لدى الدفاع المدني بدبي، والسماح لها ببيعها في دبي.