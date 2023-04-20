بالصور.. حملات تفتيشية موسعة على المخابز ومنشآت بيع وتحضير "حلوى العيد"

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية على المنشآت المتخصصة في تحضير وبيع الحلويات والمعجنات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة والمطابخ الشعبية في مناطق مختلفة من أبوظبي والعين والظفرة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء الذي يتم تداوله في هذه المنشآت التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين خلال فترة العيد.

وأكدت الهيئة أنها تقوم بتكثيف الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على هذه المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم بما يضمن رفاهية وسلامة جميع أفراد المجتمع. وتهدف الحملات التفتيشية إلى رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات خلال عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل لتجنب تلوث المنتجات، وخاصة التلوث العرضي بسبب التداول بين العاملين والمعدات.

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية تركز كذلك على توعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها بأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل مناسب لضمان وصول الأغذية سليمة إلى جميع المستهلكين وتعزيز متطلبات السلامة الغذائية.

ودعت الهيئة الجمهور إلى سرعة الإبلاغ عن أية ملاحظات على المنتجات الغذائية أو ممارسات التحضير الخاطئة عبر الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 وتنصح بتجنب الشراء من مصادر غير مرخصة.