بتوجيهات الشيخة فاطمة .. "نتشارك للغد" شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون " نتشارك للغد"، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام .

يأتي اختيار شعار هذا العام تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ليكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار "اليوم للغد"، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك : “ نفخر في كل عام بإطلاق شعار ملهم ليوم المرأة الإماراتية، تلك المناسبة التي تمثل محور تفكيرنا وبالغ اهتمامنا لما تحمله في كل عام من رسالة وأهداف تقع في صميم استراتيجيات الدولة، وتواكب المرحلة المتطورة التي وصل إليها الوطن من ريادة وتطور، نسبق بها التوجهات العالمية التي ما زالت تنشد تمكين المرأة في المجتمعات”.

وأضافت سموها " اليوم جاء شعارنا لعام 2023 ليكون "نتشارك للغد" ونحن ننعم في دولة الإمارات بترسيخ التوازن بين الجنسين كثقافة مؤسسية ومجتمعية وأخلاقية تعم أرجاء إماراتنا السبع، في دلالة لأهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمواصلة المسيرة والبناء على ما تحقق من جهود لتسخير كل ما من شأنه تعزيز أفضل بيئة تمكينية للمرأة الإماراتية في جميع المجالات والقطاعات، بما يثمر عن تعزيز نموذج الدولة الملهم للتمكين في المنطقة والعالم".

وقالت سموها : "في خضم استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، نرحب بخوض تحدياتنا المعاصرة التي نعيشها مع العالم خاصة في ملف تغير المناخ، بكوادرنا النسائية المتميزة التي تشكل ثلثي الفريق القيادي للمؤتمر، وأكثر من 50 في المئة من الفريق الإداري، لنقدم للعالم نهجنا المستدام في تقدير كفاءة وتميز وإبداعات بنات الإمارات الغاليات".

وجاء اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "حفظها الله"، لشعار "نتشارك للغد"، تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة .

تجدر الإشارة أن شعار "نتشارك للغد" يؤكد على ما يتطلبه تحقيق الاستدامة من تعاون جهود الجميع لتعزيز دور المرأة الإماراتية بصفتها شريكا استراتيجيا في بناء جسور الاستدامة، بفضل أدوارها التنموية المتعددة سواء من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية عبر تبوئها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة ومشاركتها الفعالة في المبادرات المجتمعية في هذا المجال.