شرطة دبي تُنظم ملتقى "العرب الافتراضي للابتكار" في موسمه الرابع

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات مُلتقى" العرب الافتراضي للابتكار في موسمه الرابع"، بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف الدول العربية، الذين ناقشوا 6 محاور رئيسية تهدف إلى بحث تحديات المُستقبل خاصة في مجال التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الملكية الفكرية، وأمن المعلومات والوظائف المستقبلية، والابتكارات والملكية الفكرية.

أدار الرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار، فعاليات الجلسة الحوارية في الملتقى الذي تم تنظيمه عن بُعد عبر الاتصال المرئي، حيث أكد أن الملتقى يهدف إلى مد جسور العلم والمعرفة، وتبادل الأفكار للكثير من التحديات التي تواجه الوطن العربي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة والتحديات المتزايدة في مجالات التقنية الحديثة والذكاء الإصطناعي، وما تفرزه من وظائف مُستقبلية، وأهمية ضمان الحقوق في الابتكارات عبر تسجيلها كملكية فكرية لدى الجهات المختصة.

وتحدث في الجلسة الحوارية، كل من: الدكتورة مروة سليمان مستشار التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي والمحاضر في جامعة مصر الدولية والجامعة العربية المفتوحة، والدكتورة خولة الحارثي، نائب رئيس قسم الحوسبة والإلكترونيات في كلية الشرق الأوسط، والدكتور محمد الحميري رئيس مكتب نقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع في جامعة الشارقة، والدكتور محمد المناعي باحث أكاديمي متخصص في إدارة الابتكار، وإبراهيم الفوزان أخصائي في براءات الاختراع، والدكتور خالد ربيع الحاصل على دكتوراه في الابتكار ومحلل نظم تطبيقية في وزارة المالية بالكويت.

وناقش المشاركون في الملتقى أهمية الاستعداد للمستقبل عبر الاستثمار بالمعرفة والابتكار، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، وتشجيع الأشخاص والمؤسسات على تسجيل الملكيات بما يحفظ حقوقهم في الاستثمار فيها، والاستفادة من عوائدها المالية.

كما ناقش المشاركون في الملتقى التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة مواكبتها من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز الاستعداد الدائم لتقديم الخدمات إلى الجمهور وفق أحدث المستويات، إلى جانب مناقشة أهمية تطوير الكوادر البشرية وطرح التخصصات العلمية التي تدعم وظائف المستقبل.

وبحث المشاركون في الملتقى محوراً خاصاً بأمن المعلمات في المستقبل في ظل التطورات التكنولوجيا الحديثة والسريعة المتلاحقة وضرورة مواكبه هذا المجال من خبل الخبراء والمختصين.