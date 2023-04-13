"قضاء أبوظبي" توعي بـ "الحقوق والواجبات الأسرية"

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول "الحقوق والواجبات الأسرية"، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي وبناء أسرة متماسكة ذات قيم راسخة.

تأتي المحاضرة، التي عقدت بمجلس هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، ضمن مبادرة "مجالسنا" التي أطلقتها دائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك المجتمع.

وتناولت المحاضرة، التي قدمها الموجه الأسري بدائرة القضاء، سلطان الشويهي، مفهوم الاستقرار الأسري وكيفية تحقيق الاستقرار في جميع الجوانب المادية والمعنوية والفكرية، مشيراً إلى أن الأسرة تحظى بخصوصية بالغة في ظل ما توليه دولة الإمارات من جل الاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان التماسك الأسري في المجتمع، ومن هذا المنطلق تحرص كافة الجهات والمؤسسات بالدولة لاسيما دائرة القضاء في أبوظبي على توفير بيئة داعمة لهذا التوجه.

واستعرض المحاضر أهم السبل التي تجعل من الأسرة مملكة سعيدة، وذلك من خلال قيام أطراف العلاقة الزوجية بتأدية الحقوق والواجبات المترتبة عليهم، والتي تتحقق معها الأمن والسعادة الزوجية لما لهما من دور فعال في حفظ كيان الأسرة من التفكك والانهيار، مشيرا إلى ضرورة خضوع الأزواج إلى دورات ما قبل الزواج التي تنظمها الجهات والمؤسسات المتخصصة بالدولة.

يذكر أن المحاضرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في المحافظة على الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وتمكين الأزواج من حل خلافاتهم عن طريق إكسابهم المهارات اللازمة في التعامل مع الصعوبات التي قد تواجههم في حياتهم الزوجية، ما يسهم في المحافظة على كيان الأسرة.