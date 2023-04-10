"أبوظبي للجودة" ينفذ أكثر من 5 ملايين فحص مخبري في 9 سنوات

حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال عام 2022 إنجازات ملموسة ساهمت في دعم العديد من القطاعات الحيوية من خلال تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً في مختلف المجالات.

ورصد التقرير السنوي للعام 2022 الإنجازات التي حققتها قطاعات المجلس ووحداته التنظيمية في إعداد وتطبيق برامج المطابقة، ومراجعة واعتماد الوثائق الفنية للشركاء وتحقيق سلامة المستهلكين بالإضافة إلى استمرارية تطوير البنية التحتية للمترولوجيا وتمكين وتطوير الفحوصات المخبرية للمنتجات.

واعتمد المجلس خلال العام الماضي 26 وثيقة فنية جديدة ومراجعة 22 مسودة مشاريع مواصفات ولوائح فنية وتقييم 24 طلباً لمواءمة وثائق فنية وتطوير برامج المطابقة وإعداد 3 دراسات قياس أثر تطبيق الوثائق الفنية وبرامج المطابقة.

كما طور المجلس 50 من برامج مطابقة للسلع والأفراد بزيادة 29% نسبة لعدد جهات تقييم المطابقة و15% زيادة في عدد شهادات مطابقة خدمات الأفراد.

ونفذ المجلس أكثر من 5 ملايين فحص مخبري منذ عام 2014 و 606 خدمات رئيسة وأكثر عن 2394 فحصاً فرعياً، كما وقع اتفاقية مع شركة G42 للرعاية الطبية لتشغيل مختبرات الفحص المركزي، وتوفير أكثر عن 100 برنامج لاختبارات الجدارة محليًا وإطلاق نظام كفاءة للتميز التشغيلي عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي.

ونجح المجلس خلال العام 2022 في توسيع نطاق طرق الفحص المعتمدة لتشمل 275 طريقة معتمدة واعتماد 30 طريقة جديدة لفحص الأغذية والإنشاء والمياه، وقام بنشر 3 أوراق علمية وتقديم 12 استشارة فنية و7 دراسات وأبحاث وتنظيم 2 دورات تدريب متخصصة وإجراء 799 فحص جدارة لمواد الإنشاءات، والبيئة، والطبية، والكيميائية.

ووفر المجلس قاعدة بيانات لعدد 178 جهة تقييم وتنفيذ 622 خدمة معايرة للقطاعين الحكومي والخاص و101 خدمة مقارنات بينية " فحص الجدارة " وتقديم 32 استشارة مترولوجية فنية و9 دورات تدريب فني و10 قدرات قياس ومعايرة وتنفيذ أكثر عن 14,000 عملية تحقق مترولوجي على أدوات قياس قانونية.

كما تم التحقق من أكثر من 1000 منتج معبأ مسبقاً والتفتيش على أكثر من 70,000 ألف منتج مقيد في أسواق إمارة أبوظبي والتفتيش على أكثر من 7300 منتج مقيد من خلال منصات البيع الإلكتروني.

وقال سعادة عبدالله أحمد اليزيدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي للجود والمطابقة إن الخطة الاستراتيجية للمجلس "2021 – 2025 " حددت وبشكل واضح الأهداف الاستراتيجية لقطاعات المجلس ووحداته التنظيمية ومؤشرات الأداء التي ركزت على كيفية تطوير وتحسين الخدمات الرئيسة للمجلس التي ينبثق عنها 16 خدمة فرعية.

وأكد أن المجلس تمكن خلال عام 2022 من تحقيق إنجازات ملموسة ساهمت في دعم قطاعات الاقتصاد الحيوية في إمارة أبوظبي كتقليل معدلات وقت الإنتاج وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، والحد من عمليات الغش التجاري والتأكد من دقة الموازين التجارية لحقيق العدالة التجارية، وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق بالإضافة إلى إعداد وتطبيق برامج المطابقة واستمرارية تطوير البنية التحتية للمترولوجيا والتأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة في كافة القطاعات الحيوية.