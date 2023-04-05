العلماء: الدولة حريصة على تسريع التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد «مستدام»

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن حكومة الإمارات حريصة على تسريع عملية التحول الرقمي الشامل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وتبني أنظمة عمل مستقبلية لبناء اقتصاد رقمي مستدام، يسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وصناعة المستقبل.

وأشار العلماء خلال كلمته بمجلس راشد بن حميد النعيمي الرمضاني في جلسة بعنوان «الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد»، إلى نجاح تجربة دولة الإمارات في تبني الاقتصاد الرقمي، والدور المهم للكوادر الوطنية في تحقيق النقلات النوعية في مختلف مجالات العمل والقطاعات الحيوية، مؤكداً أن الحكومة تتبنى دعم الموهوبين واستقطاب العقول وتشجيع المبدعين، لتحقيق أفضل النتائج من خلال توفير بيئة تشريعية مرنة تضمن لأصحاب المشاريع ورواد الأفكار النجاح في مشاريعهم، وتسهل جذب المواهب واستقطاب نخبة المستثمرين، لضمان عمليات التطوير المستمر في مختلف المجالات.

وقال إن استراتيجيات الدولة تعتمد على توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تتواصل في ظل قيادة فذة ذات رؤى مستقبلية واضحة، مشيراً إلى أن مسيرة تطور الدولة شهدت مراحل سريعة في تبني التكنولوجيا منذ عام 1971 حينما كان 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة قائماً على النفط، قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط عام 2020، إلى 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشراً عالمياً، كما تم تصنيفها أفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال ما يؤكد مكانة الدولة في هذه المجالات.

وتطرق العلماء إلى أهمية ترسيخ الثقافة الصحيحة في ما يخص نموذج العمل عن بعد، باعتباره وسيلة مثالية لتحقيق المرونة في كل الظروف، باعتبار أن هذه التطبيقات تمثل المقياس الحقيقي لقدرة الدول على الاستعداد لأي مستجدات حالية ومستقبلية.

• استراتيجيات الدولة تعتمد على توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة.