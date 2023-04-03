17 % نسبة التوطين في شركة "الفجيرة للتأمين"

حققت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين معدلات نمو جيدة في مجال التوطين خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة التوطين الحالية إلى 17 بالمئة، وبعدد وصل إلى 45 مواطنا ومواطنة من مجموع عدد العاملين في الشركة، وذلك في إطار تنفيذ الشركة للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومؤشرات الأجندة الوطنية.

وقال أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين إن الشركة عملت على تأهيل العديد من الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات القطاع التأميني بشكل جيد، حيث تواصل مبادراتها لرفع نسبة التوطين، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في مختلف الأقسام من خلال التركيز على التدريب والتطوير والتأهيل.. لافتاً إلى أن نسبة التوطين في الشركة هي 17% ، فيما تسير خطط التوطين بشكل جيد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن ملف التوطين يعتبر مسألة حيوية ووطنية في المقام الأول، فالشركة تحرص على زيادة نسبة التوطين واجتذاب المزيد من المواطنين للعمل ضمن فريق عمل الشركة.